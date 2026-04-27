Milan- Juventus : Spalletti analizza lo 0-0, attenzione alla corsa Champions

La Juventus ha chiuso il match contro il Milan con uno 0-0 che, sebbene non sia il risultato sperato, lascia comunque qualche spunto positivo per il futuro. Ai microfoni di DAZN, Luciano Spalletti ha analizzato la partita, parlando delle difficoltà incontrate e delle prospettive per la squadra bianconera nelle ultime giornate di campionato.

Una Partenza Lenta, Ma Buona Difesa

Il primo tempo della Juventus non è stato all’altezza delle aspettative: lento, impreciso e poco incisivo. Spalletti ha ammesso che la squadra ha cercato di fare la partita, ma lo ha fatto “in maniera troppo lenta”, un aspetto che ha reso difficile la costruzione di un gioco fluido. Nonostante ciò, il tecnico ha sottolineato come la difesa abbia svolto un buon lavoro nel limitare le ripartenze del Milan. “Con loro bisogna sempre stare attenti”, ha dichiarato Spalletti, ricordando che la squadra avversaria può fare male anche senza troppa azione offensiva, sfruttando la velocità in contropiede.

Nel complesso, il tecnico ha elogiato l’approccio difensivo della Juventus, che ha cercato di evitare il rischio di subire gol in transizione.

David: un Bbon rendimento, ma qualche margine di crescita

Tra le note positive della serata, Spalletti ha menzionato il contributo di David, che ha mostrato dinamismo e impegno. “David è un calciatore che corre tantissimo, ti dà sempre il risultato della sua partita in termini di dinamismo e pressione”, ha spiegato il tecnico. Tuttavia, ha aggiunto che la Juventus avrebbe dovuto creare maggiore densità offensiva per sfruttare meglio le situazioni davanti. “Nel primo tempo, David è stato spesso solo davanti, ma ha fatto comunque una buona partita”, ha commentato, evidenziando come la squadra avrebbe potuto essere più supportiva nella fase offensiva.

Spalletti ha anche sottolineato come, pur non essendo un giocatore di grande velocità o dribbling nello stretto, David si adatti perfettamente al tipo di gioco richiesto dalla squadra, con un ottimo dialogo con i compagni.

Vlahovic e Yildiz: recuperi lenti, ma speranze per il futuro

Passando poi al capitolo Vlahovic, Spalletti ha confermato che la presenza del centravanti serbo sarebbe stata utile, soprattutto nel secondo tempo, ma ha anche spiegato che il giocatore, dopo l’infortunio, non era nelle condizioni fisiche ideali per giocare più a lungo. “Vlahovic è venuto ad allenarsi con noi solo venerdì e farlo giocare per più di dieci minuti sarebbe stato rischioso”, ha spiegato il tecnico.

Anche il giovane Yildiz, entrato nella ripresa, ha avuto un impatto limitato sulla partita, accusando qualche difficoltà a livello fisico. Tuttavia, Spalletti è ottimista sul futuro del ragazzo, ritenendo che con il tempo e il recupero fisico, entrambi i giocatori saranno in grado di dare il loro contributo nelle partite decisive che restano.

Corsa Champions: “tutto si feciderà all’ultima giornata”

Infine, Spalletti ha parlato della corsa alla Champions League, che sembra destinata a protrarsi fino all’ultima giornata. “La Champions si deciderà all’ultima giornata? Secondo me ci si va vicino”, ha detto l’allenatore, ammettendo che le altre squadre concorrenti, come la Roma, stanno vivendo un buon momento. “La Roma ha fatto vedere di stare bene e anche il Como ha vinto una partita difficile in trasferta”, ha aggiunto. Nonostante la concorrenza, Spalletti ha ribadito che la Juventus è in corsa per l’obiettivo e dovrà continuare a lottare fino alla fine per garantirsi un posto in Champions League.