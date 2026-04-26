Torino -Inter , D’Aversa: nel secondo tempo i ragazzi hanno giocato con tanta grinta”

Torino – Inter , è terminata 1-1 con la grande rimonta dei granata. Il tecnico del Torino Roberto D’Aversa ai microfoni Sky Sport.

“Per quanto riguarda le ultime prestazioni fuori casa sono state buone. In questo match nel secondo tempo i ragazzi sono entrati in campo con più grinta. Indipendetemente dal pareggio , sarei stato gratificato di come hanno inmterpretato la partita”

“Simeone è un giocatore ‘cattivo’ ., fa sempre le cose giuste. Anche Casadei ha dato la giusta spinta nella rirpesa permettendoci di pareggaire”