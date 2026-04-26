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Serie A: Torino - Inter 2-2
Inter, Darmian:” i tre punti che mancano per lo scudetto cercheremo di conquistarli a San Siro”
Torino -Inter , D'Aversa: nel secondo tempo i ragazzi hanno giocato con tanta grinta"

Inter, Darmian:” i tre punti che mancano per lo scudetto cercheremo di conquistarli a San Siro”

Aprile 26, 2026
scritto daRedazione

Al termne del match che terminato 1-1 contro il Torino matteo Darmoan ai microfoni Sky Sport.

” Sulla nota vicenda ci arriva quello che leggiamo su quanto è accaduto , cerchiamo di rmanere concentrati per finire bene la stagione”.

“Manacavano quattro punti prima di questa partita: non ci siamo riusciti. Mancano solotre punti cercheremo di conquistarli davanti al nostro pubblico. La scorsa stagione è stata positiva , ma si econlusa in un modo diverso . Il mister è stato bravissimo , abbiamo fatto di tutto per vincere”.

“Voglio godermi questo momeneo e non penso alle 300 partitre in Serie A, voglio concentrrarmi anche sulla Coppa Italia , abbiamo una finale da giocare”.

Aprile 26, 2026
scritto daRedazione
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Aprile 26, 2026

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