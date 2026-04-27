Milan-Juventus: Allegri commenta il pareggio, parole di speranza per la Champions

Il Milan ha strappato un pareggio contro la Juventus, risultato che, pur non soddisfacendo pienamente le ambizioni di vittoria, è stato comunque accolto con un certo ottimismo dall’allenatore Massimiliano Allegri. Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il match, Allegri ha analizzato la prestazione dei suoi, sottolineando il valore del punto guadagnato, ma anche le sfide ancora da affrontare per raggiungere l’obiettivo Champions.

“Un Punto Importante per la Corsa Champions”

Secondo Allegri, la partita contro la Juventus è stata molto equilibrata e tattica, con entrambe le squadre che hanno avuto le loro occasioni. Tuttavia, il tecnico rossonero ha messo in evidenza come il Milan abbia difeso bene e abbia creato situazioni favorevoli, sebbene sia mancato un po’ di lucidità in fase offensiva. Nonostante ciò, il pareggio è stato visto come un passo in avanti nella lotta per la qualificazione alla Champions League.

“Per la matematica Champions, dobbiamo vincere ancora due partite”, ha dichiarato Allegri, con una chiarezza che fa capire come il Milan non possa permettersi passi falsi nelle ultime giornate di campionato. Il tecnico ha poi concluso: “Questo di oggi è un punto importante. Mi auguro di entrare in Champions anche all’ultima partita, ma ora pensiamo alla gara con il Sassuolo.”

Leão: Una Prestazione Positiva, Ma Serve Più Continuità

Un altro tema toccato da Allegri è stato il rendimento di Rafael Leão, che ha giocato una delle sue migliori partite, ma che, secondo il mister, deve ancora lavorare su alcuni aspetti cruciali del suo gioco. “Leão? Sono un estimatore di Rafa, oggi come prestazione è stata una delle migliori. Deve essere più determinante e migliorare nella finalizzazione”, ha detto Allegri. Non è la prima volta che il tecnico sottolinea la necessità di maggiore continuità da parte del portoghese, che ha la qualità per spiccare, ma che finora ha alternato momenti brillanti a periodi meno incisivi.

Leão dovrà dunque dimostrare di poter essere decisivo anche nelle partite cruciali che restano da disputare.

Pulisic: Un Momento Difficile, Ma Allegri Non Molla

Allegri ha anche parlato del momento delicato di Christian Pulisic, che non sta riuscendo a trovare il gol e sembra accusare la pressione di non poter contribuire come vorrebbe. “Pulisic è un ragazzo molto sensibile, questo momento in cui non fa gol lo accusa molto di più. Giocando senza un centravanti vero lui patisce un poco di più”, ha detto Allegri, cercando di stemperare le preoccupazioni attorno al giocatore americano. Il tecnico ha rassicurato l’ex Chelsea, affermando che “da qui alla fine dell’anno ci darà una mano”. Pulisic dovrà sicuramente reagire, ma con il sostegno di Allegri, potrebbe essere una risorsa fondamentale per il Milan nel finale di stagione.

Il Futuro in Champions Passa da Sassuolo

Il pareggio contro la Juventus non ha fatto altro che aumentare la consapevolezza che ogni punto sarà decisivo per la qualificazione alla Champions League. Con il Milan che ha ancora due partite da vincere, il focus ora è completamente rivolto alla sfida contro il Sassuolo, un match che Allegri e i suoi uomini non possono permettersi di sottovalutare. Il tecnico ha chiuso la sua analisi dicendo: “Pensiamo alla gara con il Sassuolo. È una partita fondamentale per il nostro obiettivo.”

La corsa per un posto in Champions continua, e se il Milan riuscirà a mantenere la solidità difensiva mostrata contro la Juventus e a migliorare la sua efficacia sotto porta, Allegri avrà sicuramente una squadra pronta per affrontare le ultime battaglie stagionali con la giusta determinazione.