A San Siro , vince la noia. Milan -Juventus 0-0

Milan e Juventus si accontentano: 0-0 che fa comodo a entrambe

Un pareggio senza emozioni, ma che avvicina rossoneri e bianconeri alla Champions League.

Un 0-0 che rispecchia perfettamente la poca spettacolarità di una sfida che, seppur tra due grandi del calcio italiano, ha saputo regalare ben pochi brividi. Milan e Juventus si sono affrontate a San Siro in un match che, pur non entusiasmando, ha fatto comodo ad entrambe le squadre, con un punto che avvicina i rossoneri e i bianconeri alla qualificazione in Champions League.

La partita, infatti, è stata ben lontana da quelle sfide ad alta intensità a cui ci hanno abituato queste due formazioni nei passati anni. Seppur il Milan, a tratti, abbia cercato di prendere in mano il gioco, la Juventus ha ben difeso, senza mai rischiare particolarmente.

Le occasioni:

Nel primo tempo, la squadra di Spalletti ha avuto la chance di portarsi in vantaggio con un gol di Thuram, annullato per fuorigioco, ma il momento più pericoloso della serata è arrivato nella ripresa, quando Saelemaekers ha colpito la traversa con un tiro potente da fuori area. Un’altra occasione persa che avrebbe potuto cambiare l’andamento di una partita che, comunque, non ha mai visto nessuna delle due formazioni spingere davvero per il risultato pieno.

Le classifiche:

Con il punto conquistato, il Milan mantiene la terza posizione, a meno due dal Napoli secondo con sei punti di vantaggio su Como e Roma, un margine che li lascia ancora in una posizione sicura per la qualificazione alla Champions League. Più vicina, invece, la Juventus, che resta quarta con tre punti di vantaggio sugli inseguitori. In un campionato così equilibrato, ogni punto è prezioso e, seppur senza grandi emozioni, questo pareggio potrebbe fare la differenza nella corsa alla coppa dalle grandi orecchie.

MILAN-JUVENTUS 0-0 | IL TABELLINO

Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (67’ Ricci), Modric (80’ Jashari), Rabiot, Bartesaghi (46’ Estupinan); Pulisic (62’ Fullkrug), Leao (80’ Nkunku). A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Gimenez, Loftus-Cheek, Athekame, Odogu. Allenatore: Allegri.

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram (71’ Koopmeiners), Cambiaso (71’ Holm); Conceicao (80’ Zhegrova), Boga (80’ Yildiz); David (87’ Vlahovic). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Adzic, Kostic, Openda, Miretti. Allenatore: Spalletti.

Arbitro: Sozza.

Ammoniti: Cambiaso (J), Bartesaghi (M), Boga (J), Estupinan (M), Locatelli (J).