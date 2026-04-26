Torino -Inter, Chivu:”avevamo la partita in mano… peccato”

Cristian Chivu , allenatore dell’Inter ai microfoni Sky Sport , dopo il pareggio 2-2 contro il Torino.

“C’è rammaricvo avevamo la partita in mano , abbiamo subito il Torino , poi le conseguenze di quello che è accaduto. Abbiamo cercato nel finale di fare il 3-.2, complimenti al Toro”.

I”o parlo di calcio e babsta , sono un tecnico non di altre cose. Sul 2-0 , forse ho sbagliato io , mi assumo le tutte le responsabilità”.

” Lautaro , Dumfries , Bastoni ancora non stanno bene. Non è semplòice andare su certi campi dopo che hai speso tanto durante la stagione, come oggi subisci il 2-1, poi arrivano episodi che possono cambiare la partita . Abbiamo rischiato anche di subire altri gol”.

“Nella mia carriera sono stato anch’io in qualche spogliatoio, compredo come possono vivere i giocatori i momenti difficili”.