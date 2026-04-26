Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Serie C – Girone C , risultati 19a Giornata di ritorno , ultima di Campionato
Serie C – Girone C , risultati 19a Giornata di ritorno , ultima di Campionato

Aprile 26, 2026
scritto daRedazione
   19 ° Giornata di ritorno
RISULTATI
BENEVENTOCERIGNOLA22
ALTAMURACASARANO04
ATALANTA U23CATANIA11
CAVESECOSENZA11
CASERTANAGIUGLIANO11
CROTONELATINA25
POTENZAMONOPOLI22
FOGGIASALERNITANA13
TRAPANISIRACUSA22
PICERNOSORRENTO00
CLASSIFICA
BENEVENTO ( Promosso in serie B)82
CATANIA70
SALERNITANA69
COSENZA67
CASERTANA66
CROTONE61
MONOPOLI56
CASARANO56
CERIGNOLA54
POTENZA49
ATALANTA45
ALTAMURA44
CAVESE41
LATINA39
PICERNO40
SORRENTO39
GIUGLIANO37
FOGGIA ( Retrocessa in serie d)27
SIRACUSA (-11)(Retrocessa in serie D)26
TRAPANI(-25)(Retrocessa inserie D)24
Articolo precedente

Serie C - Girone B , risultati 19a Giornata di ritorno ultima di Campionato

Aprile 26, 2026
Articolo successivo

Milan-Juventus: Allegri commenta il pareggio, parole di speranza per la Champions

Aprile 27, 2026

