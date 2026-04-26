Serie C – Girone C , risultati 19a Giornata di ritorno , ultima di Campionato

|19 ° Giornata di ritorno
|RISULTATI
|BENEVENTO
|CERIGNOLA
|2
|2
|ALTAMURA
|CASARANO
|0
|4
|ATALANTA U23
|CATANIA
|1
|1
|CAVESE
|COSENZA
|1
|1
|CASERTANA
|GIUGLIANO
|1
|1
|CROTONE
|LATINA
|2
|5
|POTENZA
|MONOPOLI
|2
|2
|FOGGIA
|SALERNITANA
|1
|3
|TRAPANI
|SIRACUSA
|2
|2
|PICERNO
|SORRENTO
|0
|0
|CLASSIFICA
|BENEVENTO ( Promosso in serie B)
|82
|CATANIA
|70
|SALERNITANA
|69
|COSENZA
|67
|CASERTANA
|66
|CROTONE
|61
|MONOPOLI
|56
|CASARANO
|56
|CERIGNOLA
|54
|POTENZA
|49
|ATALANTA
|45
|ALTAMURA
|44
|CAVESE
|41
|LATINA
|39
|PICERNO
|40
|SORRENTO
|39
|GIUGLIANO
|37
|FOGGIA ( Retrocessa in serie d)
|27
|SIRACUSA (-11)(Retrocessa in serie D)
|26
|TRAPANI(-25)(Retrocessa inserie D)
|24