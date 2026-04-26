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Serie A Basket: Brescia Ko, Bologna in vetta, Milano consolida il terzo posto
Serie C – Girone A 19 ° Giornata di ritorno  , risultati ultima di Campionato
Serie C - Girone B , risultati 19a Giornata di ritorno ultima di Campionato

Serie C – Girone A 19 ° Giornata di ritorno  , risultati ultima di Campionato

Aprile 26, 2026
scritto daRedazione
19a Giornata
RISULTATI
ALCIONEALBINOLEFFE21
CITTADELLAGIANA02
TRIESTINAVICENZA16
PERGOLETTESELECCO30
OSPITALETTONOVARA02
RENATEPRO PATRIA21
ARZIGNANOPRO VERCELLI30
DOLOMITITRENTO00
INTER U23U.BRESCIA01
LUMEZZANEV.VERONA41

CLASSIFICA

CLASSIFICA
VICENZA ( PROMOSSO IN SERIE B)89
BRESCIA69
LECCO64
RENATE64
TRENTO63
CITTADELLA59
LUMEZZANE56
ALCIONE55
ARZIGNANO53
GIANA52
ALBINOLEFFE50
INTER48
NOVARA47
PRO VERCELLI46
OSPITALETTO45
PERGOLETTESE41
DOLOMITI40
V.VERONA( Retrocessa in D)25
PRO PATRIA (Retrocessa in D)23
TRIESTINA (-23 ) ( Retrocessa in D)12

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