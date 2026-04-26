Serie C – Girone A 19 ° Giornata di ritorno  , risultati ultima di Campionato

|19a Giornata
|RISULTATI
|ALCIONE
|ALBINOLEFFE
|2
|1
|CITTADELLA
|GIANA
|0
|2
|TRIESTINA
|VICENZA
|1
|6
|PERGOLETTESE
|LECCO
|3
|0
|OSPITALETTO
|NOVARA
|0
|2
|RENATE
|PRO PATRIA
|2
|1
|ARZIGNANO
|PRO VERCELLI
|3
|0
|DOLOMITI
|TRENTO
|0
|0
|INTER U23
|U.BRESCIA
|0
|1
|LUMEZZANE
|V.VERONA
|4
|1
CLASSIFICA
|CLASSIFICA
|VICENZA ( PROMOSSO IN SERIE B)
|89
|BRESCIA
|69
|LECCO
|64
|RENATE
|64
|TRENTO
|63
|CITTADELLA
|59
|LUMEZZANE
|56
|ALCIONE
|55
|ARZIGNANO
|53
|GIANA
|52
|ALBINOLEFFE
|50
|INTER
|48
|NOVARA
|47
|PRO VERCELLI
|46
|OSPITALETTO
|45
|PERGOLETTESE
|41
|DOLOMITI
|40
|V.VERONA( Retrocessa in D)
|25
|PRO PATRIA (Retrocessa in D)
|23
|TRIESTINA (-23 ) ( Retrocessa in D)
|12