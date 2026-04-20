Seri C – Girone B , risultati e classifica 18a Giornata di ritorno

| 18 ° Giornata di ritorno
Sabato – 18 APRILE
|RISULTATI
|PINETO
|AREZZO
|1
|4
|PERUGIA
|CAMPOBASSO
|0
|1
|CARPI
|FORLI
|0
|1
|TORRES
|GUBBIO
|0
|0
|ASCOLI
|GUIDONIA
|1
|0
|PIANESE
|JUVENTUS N.
|0
|0
|SAMBEN.
|PONTEDERA
|2
|1
|LIVORNO
|X
|Riposa;
|0
|0
|BRA
|TERNANA
|1
|2
|RAVENNA
|V.PESARO
|1
|0
CLASSIFICA
|CLASSIFICA
|ASCOLI
|77
|AREZZO
|77
|RAVENNA
|73
|CAMPOBASSO(-2)
|56
|JUVENTUS
|52
|PINETO
|50
|TERNANA(-5)
|48
|PIANESE
|47
|V. PESARO
|46
|GUBBIO
|45
|LIVORNO
|40
|FORLI
|39
|GUIDONIA
|38
|CARPI
|37
|PERUGIA
|37
|TORRES
|36
|SAMBENEDETTESE
|34
|BRA
|31
|PONTEDERA (Retrocesso in D)
|20
|RIMINI ( Esclusa dal campionato)
|0
|PROSSIMO TURNO
19° Giornata di ritorno 26 APRILE- ultima giornata
|CAMPOBASSO
|ASCOLI
|JUVENTUS N.
|BRA
|GUIDONIA
|CARPI
|PONTEDERA
|LIVORNO
|FORLI
|PERUGIA
|TERNANA
|PIANESE
|GUBBIO
|PINETO
|X
|RAVENNA
|Riposa;
|V.PESARO
|SAMBEN.
|AREZZO
|TORRES