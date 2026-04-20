Seri C – Girone B , risultati e classifica 18a Giornata di ritorno
Aprile 20, 2026
scritto daRedazione
  18 ° Giornata di ritorno 
Sabato – 18 APRILE
RISULTATI
PINETOAREZZO14
PERUGIACAMPOBASSO01
CARPIFORLI01
TORRESGUBBIO00
ASCOLIGUIDONIA10
PIANESEJUVENTUS N.00
SAMBEN.PONTEDERA21
LIVORNOXRiposa;00
BRATERNANA12
RAVENNAV.PESARO,10

CLASSIFICA

ASCOLI77
AREZZO77
RAVENNA73
CAMPOBASSO(-2)56
JUVENTUS52
PINETO50
TERNANA(-5)48
PIANESE47
V. PESARO46
GUBBIO45
LIVORNO40
FORLI39
GUIDONIA38
CARPI37
PERUGIA37
TORRES36
SAMBENEDETTESE34
BRA31
PONTEDERA (Retrocesso in D)20
RIMINI ( Esclusa dal campionato)0
PROSSIMO TURNO     
       19° Giornata di ritorno 26 APRILE- ultima giornata
 
CAMPOBASSOASCOLI 
JUVENTUS N.BRA 
GUIDONIACARPI 
PONTEDERALIVORNO 
FORLIPERUGIA 
TERNANAPIANESE 
GUBBIOPINETO 
XRAVENNARiposa;
V.PESAROSAMBEN. 
AREZZOTORRES 
