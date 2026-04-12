Serie C. Girone B . Risultati e classifica 17a Giornata

|RISULTATI
|FORLI
|ASCOLI
|0
|3
|CAMPOBASSO
|BRA
|0
|0
|V.PESARO
|CARPI
|3
|0
|JUVENTUS N.
|GUIDONIA
|1
|0
|AREZZO
|LIVORNO
|2
|0
|TERNANA
|PERUGIA
|2
|2
|GUBBIO
|PIANESE
|1
|1
|PONTEDERA
|RAVENNA
|0
|1
|X
|SAMB.
|Riposa;
|0
|0
|PINETO
|TORRES
|0
|0
|CLASSIFICA
|ASCOLI
|74
|AREZZO
|74
|RAVENNA
|70
|CAMPOBASSO(-2)
|53
|JUVENTUS
|51
|PINETO
|50
|PIANESE
|46
|V. PESARO
|46
|TERNANA(-5)
|45
|GUBBIO
|44
|LIVORNO
|40
|GUIDONIA
|38
|CARPI
|37
|PERUGIA
|37
|FORLI
|36
|TORRES
|35
|SAMBENEDETTESE
|31
|BRA
|31
|PONTEDERA
|20
|RIMINI ( Esclusa dal campionato)
|0
| PROSSIMO TURNO
18 ° Giornata di ritorno
19 APRILE
|PINETO
|AREZZO
|PERUGIA
|CAMPOBASSO
|CARPI
|FORLI
|TORRES
|GUBBIO
|ASCOLI
|GUIDONIA
|PIANESE
|JUVENTUS N.
|SAMBEN.
|PONTEDERA
|LIVORNO
|X
|Riposa;
|BRA
|TERNANA
|RAVENNA
|V.PESARO