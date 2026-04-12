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Serie C. Girone B . Risultati e classifica 17a Giornata
Serie C , Girone C . Risultati e classifica 17a Giornata

Serie C. Girone B . Risultati e classifica 17a Giornata

Aprile 12, 2026
scritto daRedazione
 RISULTATI
FORLIASCOLI03
CAMPOBASSOBRA00
V.PESAROCARPI30
JUVENTUS N.GUIDONIA10
AREZZOLIVORNO0
TERNANAPERUGIA22
GUBBIOPIANESE11
PONTEDERARAVENNA01
XSAMB.Riposa;00
PINETOTORRES00
 
CLASSIFICA
ASCOLI74
AREZZO74
RAVENNA70
CAMPOBASSO(-2)53
JUVENTUS51
PINETO50
PIANESE46
V. PESARO46
TERNANA(-5)45
GUBBIO44
LIVORNO40
GUIDONIA38
CARPI37
PERUGIA37
FORLI36
TORRES35
SAMBENEDETTESE31
BRA31
PONTEDERA20
RIMINI ( Esclusa dal campionato)0
          PROSSIMO TURNO     
       18 ° Giornata di ritorno 
19 APRILE
PINETOAREZZO 
PERUGIACAMPOBASSO 
CARPIFORLI 
TORRESGUBBIO 
ASCOLIGUIDONIA 
PIANESEJUVENTUS N. 
SAMBEN.PONTEDERA 
LIVORNOXRiposa;
BRATERNANA 
RAVENNAV.PESARO 
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