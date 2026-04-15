Stefano Mei (Presidente FIDAL) a Tutti Convocati Radio 24 su Malagò e Mondiali. 1) Elezioni FIGC, “Malagò al calcio? Vuol dimostrare di saper risolvere anche quello”

“Mondiali Atletica 2029 a Roma? Presentato il dossier, speriamo il Governo ci sostenga”

“So che Malagò ha incassato l’ok di 19 squadre su 20, ha fatto bene sia al CONI che con la Fondazione Milano-Cortina. Il calcio sarebbe una sfida. Conoscendolo, so perché vuole andare al calcio: vuol dimostrare al mondo che riesce a risolvere anche quello”. Sono le parole pronunciate a Tutti Convocati su Radio 24 dal Presidente FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) Stefano Mei sulla candidatura (ancora non ufficiale, ndr) di Giovanni Malagò alla presidenza della Federcalcio. “Malagò è IL Presidente – aggiunge Mei a Radio 24- È stato presidente CONI in modo diverso dagli altri: è un grandissimo uomo di relazioni, relazioni che ha messo al servizio dello sport. In più, Giovanni sa dei miei atleti più di quanto ne sappia io che sono vicino agli atleti. Ricorda tutto, ha una memoria di ferro”.

Atletica, Stefano Mei a Radio 24: “Mondiali Atletica 2029 a Roma? Presentato il dossier, speriamo il Governo ci sostenga”

“Sicuramente Roma è una città iconica. Per i Mondiali di Atletica del 2029, siamo i candidati che da più tempo non li fanno in casa (dal 1987, ndr). Abbiamo presentato un dossier che il team di valutazione del dipartimento del Ministero dello Sport ha ritenuto valido. Ora aspettiamo la valutazione degli impatti economici dal Governo e che ci risponda” – auspica il Numero Uno FIDAL – “Speriamo che il Governo ci possa sostenere, anche economicamente. Capiamo il momento, ma ci sono tante altre manifestazioni a cui son state date risorse. Vediamo se si riesce a darle anche all’atletica, anche perché, dopo i Mondiali di Calcio e le Olimpiadi, l’evento più globale di tutti è il Mondiale di Atletica”. Lo dice a Tutti Convocati su Radio 24, il Presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera Stefano Mei sulla candidatura di Roma per ospitare i Mondiali di Atletica del 2029 o 2031.

Foto (Fidal)