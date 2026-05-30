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World Triathlon Championship Series Alghero: De Nigro miglior azzurro nella tappa italiana del circuito mondiale
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World Triathlon Championship Series Alghero: De Nigro miglior azzurro nella tappa italiana del circuito mondiale

Maggio 30, 2026
scritto daRedazione

Si è conclusa ad Alghero la tappa italiana della World Triathlon Championship Series, il massimo circuito internazionale della disciplina, che ha riportato in Italia il gotha del triathlon mondiale.

Nella gara maschile il miglior risultato azzurro è stato ottenuto da Euan De Nigro, 17° al traguardo. Alle sue spalle Alessio Crociani ha chiuso in 18ª posizione, Nicola Azzano al 29° posto.

Nella prova femminile Verena Steinhauser ha terminato la gara al 26° posto. Bianca Seregni non è invece riuscita a portare a termine la competizione.

La vittoria nella gara femminile è andata, ancora una volta, alla francese Cassandre Beaugrand, davanti alla britannica Beth Potter e alla tedesca Lisa Tertsch. Tra gli uomini successo del portoghese Vasco Vilaca, che ha preceduto il brasiliano Miguel Hidalgo e il connazionale Ricardo Batista.

La WTCS di Alghero ha confermato ancora una volta il valore tecnico e organizzativo dell’appuntamento italiano del circuito mondiale, capace di richiamare in Sardegna i principali protagonisti della scena internazionale.

Per la squadra azzurra il focus si sposta ora sui prossimi appuntamenti della stagione, con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita e consolidamento nel massimo livello della competizione mondiale.

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