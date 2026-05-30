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Il futuro è arrivato: Fonseca ribalta Djokovic e conquista Parigi

Maggio 30, 2026
scritto daRedazione

Una notte destinata a restare nella memoria degli appassionati di tennis. Sul palcoscenico del Roland Garros, il giovane Joao Fonseca ha firmato l’impresa più importante della sua carriera eliminando Novak Djokovic al termine di una sfida epica che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso per quasi cinque ore.

Il campione serbo aveva iniziato il match nel migliore dei modi, sfruttando tutta la sua esperienza per aggiudicarsi i primi due set e avvicinarsi agli ottavi di finale. Quando la partita sembrava ormai indirizzata, però, il diciannovenne brasiliano ha cambiato completamente ritmo, mostrando personalità e una sorprendente maturità nei momenti decisivi.

Fonseca ha iniziato la sua rimonta conquistando il terzo set e continuando a mettere pressione a Djokovic anche nel quarto parziale. Il serbo ha avuto diverse opportunità per chiudere l’incontro, ma il talento sudamericano è riuscito a restare aggrappato alla partita, trascinandola fino al quinto set.

Nell’ultima e decisiva frazione il confronto si è trasformato in una vera battaglia di nervi. Djokovic ha provato a prendere il controllo con un break di vantaggio, ma Fonseca non ha mai smesso di credere nella vittoria. Punto dopo punto, il brasiliano ha recuperato terreno fino a completare una rimonta straordinaria, chiudendo tra gli applausi del pubblico parigino.

L’eliminazione del ventiquattro volte campione Slam rappresenta una delle sorprese più clamorose del torneo e apre nuovi scenari nella corsa al titolo. Per Fonseca, invece, questo successo vale molto più di un semplice passaggio del turno: è la consacrazione definitiva sulla scena internazionale e la conferma di un talento destinato a lasciare il segno nel tennis mondiale.

Ad attenderlo negli ottavi di finale ci sarà Casper Ruud, altro protagonista di una giornata ricca di emozioni dopo una difficile vittoria ottenuta in rimonta. Ma, almeno per una notte, tutti i riflettori sono per il giovane brasiliano che ha osato sfidare una leggenda e ne è uscito vincitore.

Il futuro è arrivato: Fonseca ribalta Djokovic e conquista Parigi

Una notte destinata a restare nella memoria degli appassionati di tennis. Sul palcoscenico del Roland Garros, il giovane Joao Fonseca ha firmato l’impresa più importante della sua carriera eliminando Novak Djokovic al termine di una sfida epica che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso per quasi cinque ore.

Il campione serbo aveva iniziato il match nel migliore dei modi, sfruttando tutta la sua esperienza per aggiudicarsi i primi due set e avvicinarsi agli ottavi di finale. Quando la partita sembrava ormai indirizzata, però, il diciannovenne brasiliano ha cambiato completamente ritmo, mostrando personalità e una sorprendente maturità nei momenti decisivi.

Fonseca ha iniziato la sua rimonta conquistando il terzo set e continuando a mettere pressione a Djokovic anche nel quarto parziale. Il serbo ha avuto diverse opportunità per chiudere l’incontro, ma il talento sudamericano è riuscito a restare aggrappato alla partita, trascinandola fino al quinto set.

Nell’ultima e decisiva frazione il confronto si è trasformato in una vera battaglia di nervi. Djokovic ha provato a prendere il controllo con un break di vantaggio, ma Fonseca non ha mai smesso di credere nella vittoria. Punto dopo punto, il brasiliano ha recuperato terreno fino a completare una rimonta straordinaria, chiudendo tra gli applausi del pubblico parigino.

L’eliminazione del ventiquattro volte campione Slam rappresenta una delle sorprese più clamorose del torneo e apre nuovi scenari nella corsa al titolo. Per Fonseca, invece, questo successo vale molto più di un semplice passaggio del turno: è la consacrazione definitiva sulla scena internazionale e la conferma di un talento destinato a lasciare il segno nel tennis mondiale.

Ad attenderlo negli ottavi di finale ci sarà Casper Ruud, altro protagonista di una giornata ricca di emozioni dopo una difficile vittoria ottenuta in rimonta. Ma, almeno per una notte, tutti i riflettori sono per il giovane brasiliano che ha osato sfidare una leggenda e ne è uscito vincitore.

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