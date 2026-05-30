Luis Enrique avverte l’Europa: “L’Arsenal merita rispetto, ma il PSG vuole scrivere un’altra pagina di storia”

Vigilia di grande tensione e aspettative altissime per il Paris Saint-Germain, pronto a giocarsi un nuovo trofeo europeo nella finale di Champions League di Budapest.

In conferenza stampa, Luis Enrique ha mostrato rispetto per l’avversario ma anche grande fiducia nelle ambizioni della squadra francese, determinata a confermarsi sul tetto d’Europa.

L’allenatore spagnolo ha innanzitutto reso omaggio all’Arsenal, protagonista di una stagione straordinaria culminata con la conquista della Premier League. Secondo il tecnico parigino, i Gunners hanno dimostrato continuità, qualità e forza mentale nel lungo duello con il Manchester City, meritando pienamente il successo in campionato.

Nonostante l’importanza dell’appuntamento, Luis Enrique ha spiegato come il gruppo sia riuscito a mantenere la giusta concentrazione, senza lasciarsi distrarre dall’entusiasmo che circonda il club. L’affetto dei tifosi rappresenta una spinta ulteriore, ma l’obiettivo resta focalizzato esclusivamente sulla partita e sulla possibilità di conquistare un altro trofeo prestigioso.

Il tecnico ha poi sottolineato quanto le finali rappresentino una categoria a parte rispetto a qualsiasi altra gara della stagione. Esperienza, valori tecnici e precedenti spesso passano in secondo piano quando entrano in gioco emozioni, pressione e dettagli che possono cambiare il destino di una partita. Per questo motivo, Luis Enrique si aspetta una sfida equilibrata e ricca di tensione agonistica.

Ripensando al percorso compiuto dal suo arrivo sulla panchina parigina nel 2023, l’allenatore ha evidenziato come i successi ottenuti siano il risultato di una programmazione chiara e di una struttura societaria solida. L’obiettivo dichiarato era costruire una squadra vincente e competitiva ai massimi livelli europei. Un progetto che, secondo il tecnico, ha accelerato i tempi grazie alla qualità della rosa e alla crescita costante del gruppo.

Ma se conquistare il primo titolo europeo è stato un traguardo storico, difenderlo rappresenta una sfida ancora più stimolante. Luis Enrique non nasconde infatti che la fame di successi del Paris Saint-Germain sia rimasta intatta. Anzi, la voglia di continuare a vincere e consolidare il proprio status tra le grandi d’Europa è oggi ancora più forte.

La finale di Budapest sarà dunque un nuovo banco di prova per il PSG, chiamato a confermare la propria leadership continentale contro un Arsenal ambizioso e desideroso di riportare il trofeo a Londra. Novanta minuti, o forse di più, per decidere chi entrerà nella storia.