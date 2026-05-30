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Arteta carica l’Arsenal: “Siamo pronti a scrivere la storia, serve coraggio contro il PSG”
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Arteta carica l’Arsenal: “Siamo pronti a scrivere la storia, serve coraggio contro il PSG”

Maggio 30, 2026
scritto daRedazione

Alla vigilia della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, Mikel Arteta ha trasmesso tutta la determinazione dell’Arsenal, pronto a giocarsi una notte che può entrare nella storia del club londinese.

Per i Gunners si tratta di un appuntamento rarissimo: la seconda finale europea della loro storia dopo quella del 2006. Un traguardo che, secondo il tecnico spagnolo, rappresenta al tempo stesso un punto di arrivo e una grande occasione da non sprecare. L’idea è chiara: servono lucidità, personalità e soprattutto il coraggio di affrontare una partita di questo livello senza esitazioni.

Arteta ha sottolineato come la squadra sia consapevole del momento e della responsabilità che comporta una finale di Champions, ma ha ribadito la fiducia nel percorso costruito negli ultimi anni, fatto di crescita costante e identità sempre più definita.

Nel corso della conferenza stampa non è mancato anche un passaggio su Luis Enrique, tecnico del PSG ed ex compagno di squadra ai tempi del Barcellona. Arteta ha espresso grande ammirazione per l’allenatore spagnolo, definendolo un punto di riferimento fin dai tempi in cui era ancora calciatore. Secondo il tecnico dell’Arsenal, la mano di Luis Enrique si vede chiaramente nel gioco e nella mentalità della squadra parigina, diventata un modello riconoscibile a livello europeo.

Lo sguardo è poi tornato alla semifinale della scorsa stagione contro il PSG, una sfida che ha lasciato sensazioni contrastanti. Arteta ha spiegato come, rivedendo quelle partite, la convinzione nei propri mezzi sia addirittura aumentata, convinto che l’Arsenal fosse già allora molto vicino al livello delle migliori d’Europa, pur con alcuni episodi sfavorevoli.

Ma il passato ora conta poco. La finale di oggi rappresenta un nuovo scenario, con due squadre cresciute e pronte a contendersi il trofeo più ambito. Il PSG si presenta da campione in carica, mentre l’Arsenal arriva con l’obiettivo di interrompere il dominio dei francesi e conquistare un titolo che manca da sempre nella sua bacheca europea.

Arteta non ha dubbi: servirà una prestazione perfetta, fatta di intensità, coraggio e convinzione. Solo così i Gunners potranno provare a trasformare un sogno in realtà.

Maggio 30, 2026
scritto daRedazione
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