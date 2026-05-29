MotoGP Mugello 2026: Di Giannantonio domina le pre-qualifiche, poker italiano in vetta. Ecco i 10 in Q2

Il venerdì del GP d’Italia sul circuito del Autodromo Internazionale del Mugello si chiude con un risultato di grande impatto per il motociclismo italiano. Nelle pre-qualifiche della MotoGP, il più veloce è stato Fabio Di Giannantonio, autore di un giro perfetto in 1:44.808 che gli ha permesso di chiudere davanti a tutti.

Alle sue spalle si è formato un vero e proprio poker tricolore: secondo Francesco Bagnaia, staccato di appena 91 millesimi, terzo Enea Bastianini a +0.103 e quarto Franco Morbidelli a +0.151. Una sessione estremamente ravvicinata e interrotta anche da due bandiere rosse, che hanno contribuito a renderla ancora più caotica e incerta.

Con il miglior tempo di giornata, Di Giannantonio conferma il suo ottimo stato di forma, mentre Bagnaia si mette in scia con una prestazione solida davanti al pubblico di casa. Molto positivi anche Bastianini e Morbidelli, protagonisti di una delle migliori giornate stagionali in termini di prestazione sul giro secco.

I 10 qualificati direttamente al Q2

Oltre ai primi quattro italiani, accedono direttamente alla fase finale delle qualifiche anche:

Fermín Aldeguer

Marc Márquez

Marco Bezzecchi

Jorge Martín

Álex Rins

Diogo Moreira

Una top ten molto serrata che promette grande spettacolo per le qualifiche e per il resto del weekend al Mugello.