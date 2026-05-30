Italia, caccia al nuovo commissario tecnico: Conte e Mancini in pole, Baldini resta in corsa

La panchina della Nazionale italiana continua a essere uno dei temi più caldi del calcio azzurro. In attesa della decisione definitiva della FIGC, il dibattito sul prossimo commissario tecnico è più aperto che mai, con diversi nomi di prestigio che circolano attorno al futuro della selezione azzurra.

Attualmente alla guida della squadra c’è Silvio Baldini, chiamato a gestire una fase di transizione particolarmente delicata. Il tecnico toscano avrà il compito di guidare l’Italia nei prossimi impegni internazionali, ma il suo ruolo viene considerato, almeno per il momento, quello di traghettatore in attesa di una scelta definitiva.

Tra i candidati più accreditati spicca Antonio Conte. L’ex allenatore di Juventus, Inter , Tottenham e Napoli rappresenta il profilo ideale per chi desidera una Nazionale aggressiva, organizzata e capace di ritrovare immediatamente competitività ai massimi livelli. La sua esperienza internazionale e la conoscenza dell’ambiente azzurro lo rendono uno dei favoriti per il ruolo.

Non tramonta però la pista che porta a Roberto Mancini. Dopo aver guidato l’Italia alla conquista del titolo europeo nel 2021, l’allenatore marchigiano continua a godere della stima di una parte importante del movimento calcistico nazionale. Un eventuale ritorno rappresenterebbe una scelta di continuità e potrebbe riaccendere l’entusiasmo di una tifoseria ancora legata ai ricordi dell’Europeo vinto.

Nel frattempo Baldini non ha alcuna intenzione di recitare il ruolo della semplice comparsa. Le prossime uscite della Nazionale potrebbero infatti influenzare le valutazioni della Federazione. Un percorso convincente potrebbe aumentare le quotazioni dell’attuale commissario tecnico ad interim e trasformare una soluzione temporanea in qualcosa di più stabile.

La sensazione è che la FIGC voglia affidare la ricostruzione dell’Italia a un allenatore di forte personalità e grande esperienza, capace di rilanciare un gruppo che negli ultimi anni ha alternato momenti esaltanti a profonde delusioni.

Per il momento Conte e Mancini sembrano i nomi più caldi, ma nel calcio le sorprese sono sempre dietro l’angolo. La corsa alla panchina azzurra resta aperta e le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per conoscere il volto del nuovo leader della Nazionale.