Italia “ under” in campo a giugno: giovani protagonisti tra Lussemburgo e Grecia

Il nuovo corso della Nazionale italiana è pronto a partire… ma tra sfide organizzative e polemiche. L’esordio è fissato per 3 giugno contro il Lussemburgo, seguito dal match del 7 giugno in Grecia, ma la formazione potrebbe essere molto diversa da quella che i tifosi sono abituati a vedere.

Con l’Italia esclusa dai Mondiali, la finestra internazionale di giugno ha perso appeal per i big della Nazionale. Per questo il ct Silvio Baldini punta su una squadra giovane e motivata, pronta a testare i talenti dell’Under21 e a dare fame e corsa, qualità difficili da trovare tra i senatori a ridosso delle vacanze estive.

La Grecia vuole un test serio

Ma non tutti sono d’accordo. Secondo quanto riferito dalla testata greca Sport24, l’EPO (la Federazione grecapretende un avversario competitivo: anche la Grecia, fuori dai Mondiali, vuole usare la partita come prova generale per la Nations League di settembre. Un test contro una squadra di giovani azzurri rischierebbe di diventare poco significativo.

I contatti tra le due federazioni sono continui: la FIGC ribadisce che sarà il ct a scegliere la formazione, e che convocare prospetti come Donnarumma, Palestra, Pisilli, Ahanor, Esposito e Bartesaghi non significa mancare di rispetto agli avversari. L’obiettivo è chiaro: valorizzare i nuovi talenti e guardare al futuro della Nazionale.

Calendario blindato e rischio cambi dell’ultimo minuto

La finestra di giugno è tra le più complicate del calendario internazionale: pochi avversari disponibili e margini di manovra ridotti. Il rischio di un cambiamento dell’ultimo minuto resta concreto, ma l’Italia sembra pronta a far partire il suo “anno zero” con entusiasmo e giovani protagonisti.