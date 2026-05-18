Irnazionali d’Italia da record: bilancio trionfale di Binaghi

(Sergio Chiaretti )-Il presidente della FITP, Angelo Binaghi, ha tracciato un bilancio estremamente positivo degli Internazionali d’Italia, definendoli un’edizione che ha superato le aspettative iniziali sotto diversi punti di vista.

Gli obiettivi fissati alla vigilia erano tre: superare la soglia dei 400.000 spettatori paganti, oltrepassare il miliardo di euro di impatto economico sul territorio e tornare a conquistare il titolo nel singolare maschile dopo cinquant’anni di attesa. Secondo Binaghi, tutti e tre i traguardi sono stati raggiunti, a cui si è aggiunto anche un risultato inatteso ma prestigioso: la vittoria nel doppio maschile, non preventivata alla vigilia.

Unico elemento critico dell’edizione è stato il maltempo, che ha condizionato alcune giornate del torneo. Tuttavia, lo stesso Binaghi ha sottolineato come questo rappresenti anche un’opportunità per migliorare ulteriormente in futuro, con margini di crescita ancora importanti.

Il presidente ha infine raccontato un aneddoto legato a Jannik Sinner, protagonista del torneo: dopo la finale di Madrid aveva temuto un possibile forfait, poi rivelatosi infondato. Si trattava semplicemente della richiesta di posticipare di un giorno il debutto a Roma. Un episodio che lo stesso Binaghi ha commentato con ironia, affermando che avrebbe fatto giocare Sinner “anche sulla Luna” pur di averlo agli Internazionali.

In sintesi, un’edizione considerata trionfale sia dal punto di vista sportivo che organizzativo ed economico.