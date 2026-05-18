Pisacane in festa: “Cagliari salvo due volte, vittoria del gruppo e della programmazione”

La vittoria per 2-1 sul Torino consegna al Cagliari Calcio la certezza della salvezza e regala grande soddisfazione a Fabio Pisacane, protagonista nel post partita ai microfoni di DAZN.

“Un obiettivo costruito nel tempo”

Il tecnico rossoblù ha raccontato un percorso fatto di crescita e difficoltà superate, sottolineando come la permanenza in Serie A sia arrivata attraverso momenti chiave della stagione: “Questa squadra si è salvata due volte, prima dopo la gara con il Verona e poi a Natale. Oggi abbiamo chiuso definitivamente il discorso”.

Pisacane ha evidenziato come il successo non sia legato al singolo, ma al lavoro collettivo di squadra, staff e società.

Il valore dello staff e della società

Grande spazio anche ai ringraziamenti, a partire dal presidente Tommaso Giulini, che ha avuto un ruolo fondamentale nel percorso del tecnico, affidandogli già in passato la guida della Primavera.

Pisacane ha poi sottolineato l’importanza dello staff tecnico, citando figure come Cesare Natali e Giacomo Murelli, elementi decisivi per portare esperienza e stabilità all’interno del gruppo. Un insieme di competenze che ha permesso alla squadra di affrontare i momenti più complicati con maggiore lucidità.

Un successo costruito insieme

L’allenatore ha infine rimarcato il valore della coesione interna: “Ci siamo circondati di persone giuste, che ci hanno aiutato a restare sempre lucidi. Non tutto è stato perfetto, ma le cose positive sono state decisamente di più”.

Una salvezza conquistata con sacrificio e unità, che permette al Cagliari di festeggiare un traguardo fondamentale al termine di una stagione intensa e combattuta.