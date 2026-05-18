D’Aversa recrimina: “Troppe occasioni sprecate, meritavamo di più”

Al termine della sfida, Roberto D’Aversa non nasconde il rammarico per il risultato ottenuto dal Torino contro il Cagliari . Il tecnico granata ha riconosciuto la buona prova della squadra, sottolineando però come siano mancati cinismo e attenzione nei momenti decisivi della partita.

Secondo D’Aversa, il Torino ha prodotto molto sul piano del gioco e delle occasioni, trovando però sulla propria strada un ottimo Elia Caprile, autore di interventi determinanti. A lasciare l’amaro in bocca sono anche alcuni episodi arbitrali contestati nel finale, tra cui un presunto tocco di mano di Michael Folorunsho e un fallo apparso vicino al limite dell’area.

L’allenatore, tuttavia, preferisce concentrarsi soprattutto sugli aspetti da migliorare: “Serve più maturità nella gestione della gara”, ha spiegato, facendo riferimento in particolare a un primo tempo affrontato con poca lucidità.

Nonostante la delusione per il mancato bottino, D’Aversa vede segnali incoraggianti nella prestazione dei suoi, ma resta convinto che una squadra capace di creare così tanto debba necessariamente raccogliere di più.