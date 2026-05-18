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Udinese ko con la Cremonese, Runjaic sbotta: “Deluso e arrabbiato”
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Udinese ko con la Cremonese, Runjaic sbotta: “Deluso e arrabbiato”

Maggio 18, 2026
scritto daRedazione

Non nasconde l’amarezza Kosta Runjaic dopo la sconfitta casalinga dell’Udinese Calcio contro la Cremonese. Al termine della gara, il tecnico bianconero ha espresso tutta la sua delusione per una prestazione ben al di sotto delle aspettative davanti ai propri tifosi.

“Sono deluso e arrabbiato”, ha dichiarato Runjaic in conferenza stampa, sottolineando come la squadra non sia riuscita a mettere in campo la giusta intensità. Un dato su tutti fotografa la serata negativa dell’Udinese: nessun tiro in porta nel primo tempo.

L’allenatore ha poi ricordato le difficoltà legate ad alcune assenze e agli inevitabili adattamenti tattici, senza però voler cercare alibi. Nonostante il passo falso, Runjaic ha difeso il percorso stagionale della squadra: “Abbiamo comunque conquistato 50 punti e una singola partita non può cancellare quanto fatto”.

Ora l’attenzione è già rivolta all’ultima sfida di campionato contro il Napoli, dove l’Udinese proverà a chiudere la stagione con una prova d’orgoglio.

Maggio 18, 2026
scritto daRedazione
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