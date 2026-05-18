Serie A, notte di fuoco per la salvezza: Lecce al 95’, Cremonese viva, Cagliari in paradiso

La corsa salvezza della Serie A regala emozioni senza respiro nella penultima giornata di campionato. Tra gol nel recupero, ribaltoni e verdetti pesantissimi, il quadro resta apertissimo in fondo alla classifica, ad eccezione del Cagliari che può finalmente festeggiare la permanenza matematica nel massimo campionato.
A tenere tutti con il fiato sospeso è soprattutto il duello tra Lecce e Cremonese, separate ancora da un solo punto dopo novanta minuti vissuti sul filo della tensione.
Stulic fa esplodere Lecce: vittoria folle al 95’
Al Mapei Stadium va in scena una delle partite più emozionanti della stagione. Il Lecce piega 3-2 il Sassuolo Calcio grazie a un gol nel recupero di Nikola Stulic che vale tre punti pesantissimi nella lotta per non retrocedere.
I salentini sembrano avere il match in mano grazie alla doppietta di Walid Cheddira, ma il Sassuolo reagisce con carattere. Dopo il pareggio iniziale di Armand Laurienté, arriva anche il 2-2 firmato da Andrea Pinamonti con uno splendido colpo di tacco che gela i tifosi pugliesi.
Quando tutto sembra finito, però, il Lecce trova l’ultima energia disponibile: al 95’ Stulic lascia partire una conclusione potentissima che regala ai giallorossi una vittoria dal peso enorme. Il Lecce resta così fuori dalla zona rossa con 35 punti.
IL TABELLINO
SASSUOLO (4-3-3) – Turati 6.5; Coulibaly 5, Pedro Felipe 6.5, Muharemovic 6, Garcia 6.5; Koné 6.5 (27′ st Volpato 6), Matic 5.5 (17′ st Lipani 6), Thorstvedt 7; Berardi 6.5 (27′ st Bakola 6.5), Nzola 5 (17′ st Pinamonti 7), Laurienté 6.5 (43′ st Frangella sv). A disposizione: Satalino, Zacchi, Muric, Doig, Fadera, Moro, Macchioni, Iannoni. All. Grosso.
LECCE (4-3-3) – Falcone 6.5; Danilo Veiga 5.5 (40′ st N’Dri sv), Siebert 5, Tiago Gabriel 5.5, Gallo 5.5; Coulibaly 6, Ramadani 7 (40′ st Stulic 6.5), Ngom 5; Pierotti 7 (35′ st Gandelman sv), Cheddira 7 (35′ st Camarda sv), Banda 7 (20′ st Jean). A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Gaspar, Alex Sala, Fofana, Perez, Helgason, Gorter, Marchwinski. All. Di Francesco.
Arbitro: La Penna.
Marcatori: 15′ e 24′ Cheddira (L), 19′ Laurienté (S), 37′ st Pinamonti (S), 50′ st Stulic (L).
Ammoniti: Ramadani (L), Muharemovic (S), Danilo Veiga (L), Tiago Gabriel (L), Gallo (L).
Espulso: Del Rosso (viceallenatore Lecce) al 50′ st.
Cremonese, vittoria inutile? Decide Vardy
Anche la Cremonese fa il proprio dovere espugnando il campo dell’Udinese , ma il contemporaneo successo del Lecce impedisce ai grigiorossi di uscire dalla zona retrocessione.
A decidere la sfida è ancora Jamie Vardy, bravo a sfruttare un errore difensivo friulano nelle battute iniziali del match. La squadra di Marco Giampaolo soffre nella ripresa ma riesce a difendere il vantaggio fino al triplice fischio, anche grazie all’annullamento del pareggio dell’Udinese dopo controllo VAR.
La Cremonese sale a 34 punti e resta aggrappata alla speranza: servirà un ultimo sforzo nell’ultima giornata per completare la rincorsa salvezza.
IL TABELLINO
UDINESE (3-5-2) – Okoye 5.5; Kristensen 6, Kabasele 5 (dal 1’ st Bertola 6), Solet 5.5; Arizala 5.5 (dal 15’ st Zemura 6), Miller 6 (dal 26’ st Bayo 6), Karlstrom 5, Atta 6, Kamara 6 (dal 34’ st Camara sv); Buksa 5, Davis 6 (dal 26’ st Gueye 5.5). All. Runjaic. A disp. Padelli, Sava, Nunziante, Mlacic, Piotrowski, Oier Zarraga.
CREMONESE (3-5-2) – Audero 6; Terracciano 6, Bianchetti 6, Luperto 6; Barbieri 5.5 (dal 15’ st Floriani Mussolini 6), Thorsby 6 (dal 37’ st Vandeputte sv), Maleh 6,5 (dal 37’ Collocolo sv), Grassi 6, Pezzella 6; Bonazzoli 6.5 (dal 15’ st Okereke 6), Vardy 7 (dal 43’ st Djuric sv). All. Giampaolo. A disp. Cassin, Silvestri, Nava, Folino, Faye, Zerbin, Payero.
Arbitro: Manganiello.
Marcatori: 9’ Vardy (C).
Ammoniti: Kamara (U); Bonazzoli (C), Barbieri (C), Grassi (C).
Cagliari salvo: rimonta Torino e festa rossoblù
Sorride invece il Cagliari, che conquista la salvezza matematica battendo 2-1 il Torino Football Club davanti al proprio pubblico.
Dopo il vantaggio granata firmato da Rafa Obrador, i rossoblù reagiscono immediatamente con Sebastiano Esposito, autore di una splendida rete da fuori area. Nel recupero del primo tempo arriva poi il colpo decisivo di Yerry Mina, che completa la rimonta e fa esplodere l’Unipol Domus.
Con questi tre punti il Cagliari sale a quota 40 e può festeggiare la permanenza in Serie A con una giornata d’anticipo, chiudendo nel migliore dei modi una stagione vissuta spesso sul filo dell’equilibrio.
IL TABELLINO
CAGLIARI (3-5-2) – Caprile 6.5; Zappa 6, Mina 7, Dossena 6; Palestra 6.5, Adopo 6 (27′ st Sulemana 6), Gaetano 6.5, Deiola 6.5 (27′ st Folorunsho 6), Obert 6; Mendy 6 (38′ st Belotti sv), Esposito 6.5 (38′ st Rodriguez sv). A disposizione: Sherri, Ciocci, Kilicsoy, Albarracin, Borrelli. All. Pisacane.
TORINO (3-4-1-2) – Paleari 5.5; Marianucci 5 (1′ st Maripan 5.5), Saul Coco 5.5, Ebosse 5; Pedersen 5.5 (32′ st Njie 6), Prati 6 (14′ st Casadei 5.5), Ilkhan 6 (40′ st Kulenovic sv), Rafa Obrador 6.5; Vlasic 5.5; Simeone 6.5, Zapata 5.5 (14′ st Adams 6). A disposizione: Israel, Siviero, Ilic, Lazaro, Nkounkou, Biraghi, Savva, Perciun, Pellini, Acquah. All. D’Aversa.
Arbitro: Arena.
Marcatori: 36′ Rafa Obrador (T), 38′ Esposito (C), 47′ pt Mina (C).
Ammoniti: Maripan (T), Mendy (C).