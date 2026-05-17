Basket Playoff , Gara 1: Bologna e Venezia partono forte, Trento e Tortona ko

Gara 1 dei playoff LBA 2025/26 conferma le gerarchie: Bologna e Venezia non deludono e conquistano le prime vittorie rispettivamente contro Trento e Tortona.

Bologna-Trento 101-87: le “V nere” fanno subito la voce grossa

Bologna parte forte e domina fin dai primi minuti, chiudendo il primo tempo con un vantaggio di 23 punti. Nel terzo quarto Trento prova a rimanere a contatto, ma il 14-14 non basta a invertire l’inerzia. La squadra di casa gestisce il finale e si prende la vittoria grazie anche ai 15 punti di un Bayehe incisivo, ma non sufficiente per salvare Trento da una sconfitta netta.

Venezia-Tortona 89-82: equilibrio fino all’ultimo minuto

A Venezia la partita è combattuta fino agli ultimi istanti. I lagunari trovano energia e punti fondamentali in Cole (20) e Parks (19), mentre Tortona prova a resistere con i 20 punti di Hubb. Il -15 subito all’inizio del terzo quarto pesa troppo, anche se gli ospiti si riportano a soli quattro punti a un minuto dal termine (84-80). È Cole, però, a chiudere i conti e a regalare la prima vittoria ai veneziani.

Con questi risultati, Bologna e Venezia mettono subito le mani sulle rispettive serie, costringendo Trento e Tortona a inseguire nelle gare di ritorno.