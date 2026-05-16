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Basket-Milano parte a razzo nei playoff: Reggio Emilia stesa in Gara 1, l’Olimpia comanda la serie
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Basket-Milano parte a razzo nei playoff: Reggio Emilia stesa in Gara 1, l’Olimpia comanda la serie

Maggio 16, 2026
scritto daRedazione

Inizia con una vittoria netta il cammino dell’Olimpia Milano nei quarti di finale dei playoff di Serie A. Sul parquet di Assago, i biancorossi superano la Reggio Emilia per 96-84 in Gara 1 e si portano subito sull’1-0 nella serie.

La squadra di Milano ha indirizzato la partita fin dai primi minuti, imponendo ritmo e intensità. Il primo quarto è stato un monologo: 31-16 il parziale, con l’Olimpia aggressiva in attacco e dominante anche a rimbalzo, capace di mettere subito in chiaro le gerarchie della sfida.

Nel secondo periodo il copione non è cambiato. Milano ha continuato a spingere fino al +22, gestendo poi il vantaggio con autorità e chiudendo il primo tempo sul 57-40. Una prestazione solida, costruita su percentuali alte e grande lucidità nelle scelte offensive.

Reggio Emilia però non ha mollato. Nella ripresa la formazione ospite ha alzato l’intensità difensiva e trovato punti importanti con Bryant Barford e Cassius Caupain, riuscendo a risalire fino al -9 e provando a riaprire i giochi.

Nel momento più delicato, però, Milano ha dimostrato esperienza e profondità. I biancorossi hanno respinto ogni tentativo di rimonta e mantenuto sempre il controllo del match, senza mai perdere lucidità nei possessi decisivi.

Protagonista della serata Shavon Shields, autore di 19 punti e punto di riferimento costante dell’attacco milanese nei momenti chiave della gara.

Alla sirena finale il punteggio dice 96-84: Milano si prende Gara 1 e mette pressione alla serie, che proseguirà martedì alle 20:45 ancora ad Assago con Gara 2. L’Olimpia parte forte, Reggio è già con le spalle al muro.

Il quadro dei Quarti di Finale

SfidaTesta di serieRisultato
Virtus Bologna vs Trento1 vs 8
Venezia vs Tortona4 vs 5
Brescia vs Trieste2 vs 790 -92
Milano vs Reggio Emilia3 vs 696 – 84
Maggio 16, 2026
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