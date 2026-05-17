Benevento show a Vicenza: poker, spettacolo e Supercoppa Serie C in bacheca

Una serata da incorniciare per il Benevento Calcio, che domina al “Romeo Menti” e conquista la Supercoppa di Serie C 2025-2026 con una prestazione travolgente. I giallorossi si impongono 4-1 contro il LR Vicenza e chiudono il mini girone finale a punteggio pieno, mettendo il sigillo su una stagione da protagonisti.

A trascinare i campani è stato uno scatenato Lamesta, autore di una tripletta che ha spento ogni speranza dei veneti. L’attaccante ha colpito due volte nel giro di tre minuti, tra il 32’ e il 35’, indirizzando subito la partita dalla parte del Benevento. Nel mezzo anche la splendida rovesciata di Salvemini, che ha fatto esplodere la festa ospite con il momentaneo 3-0.

Il Vicenza ha provato a reagire davanti al proprio pubblico, ma il Benevento ha continuato a controllare il match con personalità e qualità. Nel finale ancora Lamesta ha completato il suo capolavoro personale firmando il quarto gol sannita. Solo nei minuti di recupero Caferri ha trovato la rete che ha reso meno pesante il passivo per i biancorossi.

Al triplice fischio è partita la festa giallorossa direttamente sul prato del “Menti”, con squadra e tifosi uniti nella celebrazione della Supercoppa conquistata con pieno merito.

Intanto, nei playout del girone B arriva un verdetto amaro per il Bra, che retrocede in Serie D dopo appena una stagione tra i professionisti. Sorride invece la Torres, che conquista la salvezza battendo 2-1 il Bra nella gara di ritorno dopo il successo ottenuto all’andata. Decisive le reti di Sorrentino e Di Stefano, inutile nel finale il gol ospite firmato da Sinani.