Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
L’Inter conquista la sua decima Coppa Italia, All’Olimpiico Lazio sconfitta 2-0 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Roma sogna con Sinner: il Foro Italico si ferma per la sfida contro Ruud
Benevento show a Vicenza: poker, spettacolo e Supercoppa Serie C in bacheca
Sarri contro tutti: resta in panchina nel derby, ma il futuro alla Lazio è appeso a un filo

Benevento show a Vicenza: poker, spettacolo e Supercoppa Serie C in bacheca

Maggio 17, 2026
scritto daRedazione

Una serata da incorniciare per il Benevento Calcio, che domina al “Romeo Menti” e conquista la Supercoppa di Serie C 2025-2026 con una prestazione travolgente. I giallorossi si impongono 4-1 contro il LR Vicenza e chiudono il mini girone finale a punteggio pieno, mettendo il sigillo su una stagione da protagonisti.

A trascinare i campani è stato uno scatenato Lamesta, autore di una tripletta che ha spento ogni speranza dei veneti. L’attaccante ha colpito due volte nel giro di tre minuti, tra il 32’ e il 35’, indirizzando subito la partita dalla parte del Benevento. Nel mezzo anche la splendida rovesciata di Salvemini, che ha fatto esplodere la festa ospite con il momentaneo 3-0.

Il Vicenza ha provato a reagire davanti al proprio pubblico, ma il Benevento ha continuato a controllare il match con personalità e qualità. Nel finale ancora Lamesta ha completato il suo capolavoro personale firmando il quarto gol sannita. Solo nei minuti di recupero Caferri ha trovato la rete che ha reso meno pesante il passivo per i biancorossi.

Al triplice fischio è partita la festa giallorossa direttamente sul prato del “Menti”, con squadra e tifosi uniti nella celebrazione della Supercoppa conquistata con pieno merito.

Intanto, nei playout del girone B arriva un verdetto amaro per il Bra, che retrocede in Serie D dopo appena una stagione tra i professionisti. Sorride invece la Torres, che conquista la salvezza battendo 2-1 il Bra nella gara di ritorno dopo il successo ottenuto all’andata. Decisive le reti di Sorrentino e Di Stefano, inutile nel finale il gol ospite firmato da Sinani.

Maggio 17, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Roma sogna con Sinner: il Foro Italico si ferma per la sfida contro Ruud

Maggio 17, 2026
Articolo successivo

Sarri contro tutti: resta in panchina nel derby, ma il futuro alla Lazio è appeso a un filo

Maggio 17, 2026

Recommended for You

Ternana, corsa verso un titolo sporivo e riassetto nuova dirigenza

Ternana Calcio, è fallimento: fine dell’era rossoverde tra trattative fallite e futuro tutto da ricostruire. Tifosi Rossoverdi ‘traditi’

Playoff Serie C: il primo turno nazionale entra nel vivo

Serie C, playoff infuocati: il Casarano travolge il Cosenza, la Pianese firma l’impresa shock