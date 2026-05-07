Playoff Serie C: il primo turno nazionale entra nel vivo

Dopo i primi due turni dei playoff a girone, la Serie C entra nel vivo con il primo turno della fase nazionale. Le gare d’andata sono in programma domenica 10 maggio, mentre il ritorno è fissato per mercoledì 13 maggio.

In caso di parità al termine dei 180 minuti, passeranno il turno le squadre teste di serie, già qualificate per il primo turno nazionale dei playoff: Potenza (vincitrice della Coppa Italia), Renate, Ravenna e Salernitana, tutte terze classificate nei rispettivi gironi. La quinta testa di serie sarà il Lecco, che ha ottenuto il miglior piazzamento stagionale tra le vincitrici dei playoff a girone: Cittadella, Casarano, Pianese, Casertana e Campobasso.

Le cinque squadre vincenti accederanno poi al secondo turno nazionale, dove entreranno in gioco anche le seconde classificate dei gironi, anch’esse teste di serie: Union Brescia, Ascoli e Catania. A queste si aggiungerà la miglior piazzata in regular season tra le cinque vincenti del primo turno nazionale.

Accoppiamenti del primo turno nazionale

Le gare d’andata si giocheranno in casa della squadra non testa di serie:

Cittadella – Ravenna

Campobasso – Potenza

Pianese – Lecco

Casarano – Renate

Casertana – Salernitana

Con questo schema, la Serie C entra nella fase più incerta e spettacolare dei playoff, dove ogni punto e ogni gol possono fare la differenza tra qualificazione e eliminazione.