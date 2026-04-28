Serie C al via: cala il sipario, si accendono i riflettori sui Playoff 2026

Mentre Vicenza, Arezzo e Benevento festeggiano il salto diretto in cadetteria, ventotto squadre si preparano all’inferno dei playoff.

Domenica 3 maggio scatterà ufficialmente la corsa all’ultimo pass per la Serie B: nove sfide senza appello che infiammeranno le piazze di tutta Italia.

Domenica di fuoco: il programma del primo turno

La Lega Pro ha scelto le ore 20:00 come nuovo “prime time” per la post-season, con poche eccezioni strategiche. Il regolamento del primo turno è una ghigliottina per chi insegue: gara secca in casa della meglio classificata e, in caso di pareggio al 90’, passa chi ha fatto meglio durante l’anno. Niente supplementari, niente lotteria dei rigori.

Gli incroci dei gironi

Girone A: Occhi puntati su Trento-Giana Erminio e sul debutto assoluto dell’ Alcione Milano ospite del Lumezzane . Apre le danze l’anticipo pomeridiano tra Cittadella e Arzignano (17:30).

Occhi puntati su e sul debutto assoluto dell’ ospite del . Apre le danze l’anticipo pomeridiano tra e (17:30). Girone B: Spicca il fascino della sfida tra la Juventus Next Gen e la Vis Pesaro (20:45), oltre alla trasferta insidiosa della Ternana sul campo della Pianese .

Spicca il fascino della sfida tra la e la (20:45), oltre alla trasferta insidiosa della sul campo della . Girone C: Il “Pinto” si prepara per Casertana-Atalanta U23, mentre il Crotone dovrà sudare contro la rivelazione Audace Cerignola.

Verso la Final Four: il labirinto nazionale

Chi uscirà indenne dal secondo turno varcherà la soglia della Fase Nazionale. Qui il gioco si fa duro: entrano le terze classificate (Renate, Ravenna e Salernitana) e il Potenza, vincitore della Coppa Italia. Al turno successivo toccherà ai “giganti” arrivati secondi: Union Brescia, Ascoli e Catania.

La maratona si concluderà con la Final Four tra fine maggio e inizio giugno: un doppio confronto (2 e 7 giugno) che deciderà chi potrà stappare lo champagne per la Serie B.

Verdetto amaro: chi saluta i professionisti

Mentre i playoff promettono gloria, la coda del campionato ha già emesso sentenze definitive per il fondo della classifica. Abbandonano la categoria piazze storiche come la Triestina, la Pro Patria e il Foggia. Resta solo un ultimo verdetto da scrivere: il playout tra Bra e Torres deciderà l’ultima condannata alla Serie D in un doppio confronto da “dentro o fuori” il 9 e 16 maggio.