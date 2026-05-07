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Internazionali di Roma, Berrettini ko subito: Popyrin avanza senza problemi
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Internazionali di Roma, Berrettini ko subito: Popyrin avanza senza problemi

Maggio 7, 2026
scritto daRedazione

Matteo Berrettini saluta subito gli Internazionali d’Italia. Al torneo di casa, il tennista romano cade al primo turno contro l’australiano Aleksandar Popyrin, sconfitto in due set con un netto 6-2, 6-3 dopo 1 ora e 29 minuti di gioco.

Il match è stato dominato dall’australiano fin dal primo set: decisivo il break nel sesto game, con Berrettini incapace di reagire a un avversario preciso e costante. Il romano ha sofferto soprattutto con la prima di servizio e con la seconda (38% di punti vinti nel primo set), subendo il 6-2 iniziale in soli 38 minuti.

Nel secondo set Popyrin ha ripetuto lo stesso copione: nuovo break e controllo del gioco, mentre Berrettini ha provato un sussulto d’orgoglio nel nono game, senza però riuscire a cambiare le sorti dell’incontro. Il 6-3 finale sancisce l’uscita di scena del tennista italiano dal torneo di casa.

Popyrin affronterà ora Mensik nel secondo turno, mentre Berrettini dovrà ricaricare le batterie in vista dei prossimi appuntamenti sul circuito. Una giornata da dimenticare per l’azzurro, travolto da un avversario efficace e concentrato.

Maggio 7, 2026
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