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Europa League e Conference, notte di verdetti: Villa e Friburgo cercano la rimonta, Strasburgo e Palace difendono il vantaggio
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Europa League e Conference, notte di verdetti: Villa e Friburgo cercano la rimonta, Strasburgo e Palace difendono il vantaggio

Maggio 7, 2026
scritto daRedazione

Stasera il calcio europeo torna protagonista con le semifinali di ritorno di UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League, una serata che promette tensione, equilibrio e possibili ribaltoni in tutti e quattro i confronti.

Europa League: Villa Park attende la rimonta

Il piatto forte arriva dall’Inghilterra, dove l’Aston Villa ospita il Nottingham Forest alle 21.00. Il successo per 1-0 ottenuto dal Nottingham all’andata lascia tutto aperto, ma i padroni di casa di Unai Emery puntano forte sul fattore Villa Park per ribaltare il risultato e continuare il loro cammino europeo.

Emery, tecnico esperto di coppe europee, si affida all’esperienza del gruppo per provare a trasformare la pressione in energia positiva in una sfida che si preannuncia serrata fino all’ultimo minuto.

In contemporanea, in Germania, Freiburg riceve il Braga. Il 2-1 dell’andata per i portoghesi non chiude i giochi: il Friburgo, alla prima storica semifinale europea, sogna un’altra impresa davanti al proprio pubblico.

Conference League: tra certezze e tentativi di rimonta

In Conference League, il quadro è altrettanto definito ma tutt’altro che chiuso.

A Londra, il Crystal Palace parte con un rassicurante 3-1 maturato in trasferta contro lo Shakhtar Donetsk. Gli inglesi cercano conferme e solidità per blindare l’accesso alla finale.

Più incerta invece la sfida tra RC Strasbourg Alsace e Rayo Vallecano. Gli spagnoli arrivano al ritorno con lo 0-1 dell’andata a favore, ma lo Strasburgo – protagonista di una stagione sorprendente – proverà davanti ai propri tifosi a ribaltare il risultato e scrivere una pagina storica del club.

Una serata da dentro o fuori

Con quattro semifinali ancora in bilico o quasi, la serata europea promette emozioni forti e verdetti pesanti. Tra rimontate possibili e vantaggi da difendere, il pass per la finale è tutto da conquistare.

EUROPA LEAGUE – Le partite di oggi:

Aston Villa – Nottingham 21.00
Friburgo – Braga 21.00

CONFERENCE LEAGUE – Le partite di oggi:

Crystal Palace – Shakhtar Donetsk 21.00
Strasburgo – Rayo Vallecano 21.00 

Maggio 7, 2026
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