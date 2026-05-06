Roma si accende per gli Internazionali d’Italia: al via il primo turno tra big e azzurri in campo

Al Foro Italico di Roma prende ufficialmente il via l’edizione 2026 degli Internazionali d’Italia (Internazionali d’Italia), uno degli appuntamenti più attesi della stagione tennistica su terra battuta.
La prima giornata, in programma oggi, martedì 5 maggio, segna l’ingresso del tabellone femminile e l’avvio delle qualificazioni maschili, con una lunga lista di match distribuiti sui vari campi del complesso romano.
In attesa dell’esordio delle stelle più attese del circuito, tra cui Jannik Sinner, il programma odierno offre già un assaggio del livello del torneo, con incroci interessanti e diversi protagonisti italiani pronti a farsi spazio davanti al pubblico di casa.
Il Centrale apre con sfide di alto profilo
Sul Campo Centrale si parte dalle 11:00 con Barbora Krejcikova contro Elsa Jacquemot, seguita da un match di grande richiamo tra Sofia Kenin e Bianca Andreescu. A completare la sessione figurano anche le sfide tra Anastasia Zakharova e Dayana Yastremska e tra Ann Li e Shuai Zhang.
Azzurre protagoniste sul secondo campo
Allo BNP Paribas Arena spazio anche all’Italia: Lucia Bronzetti affronta McCartney Kessler, mentre Martina Trevisan sfida Talia Gibson. In programma anche il duello tra Anna Bondar e la cinese Qinwen Zheng, oltre all’atteso confronto tra Stan Wawrinka e Pablo Carreño Busta.
Pietrangeli e campi secondari: tanto tennis e giovani in evidenza
Sul suggestivo Campo Pietrangeli si susseguono incontri con diverse giovani promesse del circuito WTA, mentre sugli altri campi si giocano numerose qualificazioni ATP e WTA, con una forte presenza di tennisti emergenti e italiani.
Internazionali, la prima giornata
Campo Centrale
Dalle 11 Barbora Krejcikova-Elsa Jacquemot
Sofia Kenin-Bianca Andreescu
Anastasia Zakharova-Dayana Yastremska
Ann Li-Shuai Zhang
BNP Paribas Arena
Dalle 10 Pablo Carreno Busta-Stan Wawrinka
Anna Bondar-Qinwen Zheng
McCartney Kessler-Lucia Bronzetti
Martina Trevisan-Talia Gibson
Pietrangeli
Dalle 10 Anastasia Potapova-Nikola Bartunkova
Petra Marcinko-Oleksandra Oliynykova
Antonia Ruzic-Kamilla Rakhimova
Zeynep Sonmez-Jennifer Ruggeri
Campo 13
Dalle 10 Dalma Galfi-Julia Grabher
Dalle 10 Lilli TAGGERAUT vs Alina Korneeva
D. Prizmic or C. Rodesch-F. Bondioli or E. Nava
A. Vallejo or J. Faria-P. Llamas Ruiz or H. Rocha
Campo 1
Dalle 10 Elena Gabriela Ruse-Sinja Kraus
Patrick Kypson-Titouan Droguet
Mayar Sherif-B. Ricci or T. Korpatsch
R. Hijikata or P. Basile-E. Moller or N. Basilashvili
Campo 2
Dalle 10 Daniel Merida-Tomas Barrios Vera
Noemi Basiletti-Daria Snigur
M. Landaluce or C. O’Connell-Andrea Pellegrino
H. Vandewinkel or J. Teichmann-R. Masarova or M. Uchijima
Campo 14
Dalle 10 Cristian Garin-Jan Choinski
Yue Yuan-Simona Waltert
Kovacevic or L. Carboni-S. Mochizuki or J. Fearnley
Campo 3
Dalle 10 Ajla Tomljanovic-Leolia Jeanjean
Hugo Dellien-Jesper De Jong
Anhelina Kalinina-Katie Volynets
Francisco Comesana-Leandro Riedi
B. Bonzi or D. Svrcina-N. Budkov Kjaer or O. Virtanen
R. Zarazua or F. Urgesi-Veronika Erjavec
T. Townsend or R. Sramkova-Victoria Jimenez Kasintseva
Come seguire il torneo in TV e streaming
La copertura televisiva è ampia e distribuita su più piattaforme:
- Sky Sport trasmette integralmente i match principali
- SuperTennis offre in chiaro tutte le partite del tabellone femminile
- TV8 propone quotidianamente un match del tabellone maschile
- Streaming disponibile su Sky Go, NOW, Tennis TV, SuperTennix e piattaforme collegate
Con il via ufficiale del torneo, Roma torna capitale del tennis mondiale: una settimana che promette spettacolo, con i big pronti a entrare in scena e il pubblico del Foro Italico chiamato ancora una volta a fare da cornice a uno