Roma si accende per gli Internazionali d’Italia: al via il primo turno tra big e azzurri in campo

Al Foro Italico di Roma prende ufficialmente il via l’edizione 2026 degli Internazionali d’Italia (Internazionali d’Italia), uno degli appuntamenti più attesi della stagione tennistica su terra battuta.

La prima giornata, in programma oggi, martedì 5 maggio, segna l’ingresso del tabellone femminile e l’avvio delle qualificazioni maschili, con una lunga lista di match distribuiti sui vari campi del complesso romano.

In attesa dell’esordio delle stelle più attese del circuito, tra cui Jannik Sinner, il programma odierno offre già un assaggio del livello del torneo, con incroci interessanti e diversi protagonisti italiani pronti a farsi spazio davanti al pubblico di casa.

Il Centrale apre con sfide di alto profilo

Sul Campo Centrale si parte dalle 11:00 con Barbora Krejcikova contro Elsa Jacquemot, seguita da un match di grande richiamo tra Sofia Kenin e Bianca Andreescu. A completare la sessione figurano anche le sfide tra Anastasia Zakharova e Dayana Yastremska e tra Ann Li e Shuai Zhang.

Azzurre protagoniste sul secondo campo

Allo BNP Paribas Arena spazio anche all’Italia: Lucia Bronzetti affronta McCartney Kessler, mentre Martina Trevisan sfida Talia Gibson. In programma anche il duello tra Anna Bondar e la cinese Qinwen Zheng, oltre all’atteso confronto tra Stan Wawrinka e Pablo Carreño Busta.

Pietrangeli e campi secondari: tanto tennis e giovani in evidenza

Sul suggestivo Campo Pietrangeli si susseguono incontri con diverse giovani promesse del circuito WTA, mentre sugli altri campi si giocano numerose qualificazioni ATP e WTA, con una forte presenza di tennisti emergenti e italiani.

Internazionali, la prima giornata

Campo Centrale

Dalle 11 Barbora Krejcikova-Elsa Jacquemot

Sofia Kenin-Bianca Andreescu

Anastasia Zakharova-Dayana Yastremska

Ann Li-Shuai Zhang

BNP Paribas Arena

Dalle 10 Pablo Carreno Busta-Stan Wawrinka

Anna Bondar-Qinwen Zheng

McCartney Kessler-Lucia Bronzetti

Martina Trevisan-Talia Gibson

Pietrangeli

Dalle 10 Anastasia Potapova-Nikola Bartunkova

Petra Marcinko-Oleksandra Oliynykova

Antonia Ruzic-Kamilla Rakhimova

Zeynep Sonmez-Jennifer Ruggeri

Campo 13

Dalle 10 Dalma Galfi-Julia Grabher

Dalle 10 Lilli TAGGERAUT vs Alina Korneeva

D. Prizmic or C. Rodesch-F. Bondioli or E. Nava

A. Vallejo or J. Faria-P. Llamas Ruiz or H. Rocha

Campo 1

Dalle 10 Elena Gabriela Ruse-Sinja Kraus

Patrick Kypson-Titouan Droguet

Mayar Sherif-B. Ricci or T. Korpatsch

R. Hijikata or P. Basile-E. Moller or N. Basilashvili

Campo 2

Dalle 10 Daniel Merida-Tomas Barrios Vera

Noemi Basiletti-Daria Snigur

M. Landaluce or C. O’Connell-Andrea Pellegrino

H. Vandewinkel or J. Teichmann-R. Masarova or M. Uchijima

Campo 14

Dalle 10 Cristian Garin-Jan Choinski

Yue Yuan-Simona Waltert

Kovacevic or L. Carboni-S. Mochizuki or J. Fearnley

Campo 3

Dalle 10 Ajla Tomljanovic-Leolia Jeanjean

Hugo Dellien-Jesper De Jong

Anhelina Kalinina-Katie Volynets

Francisco Comesana-Leandro Riedi

B. Bonzi or D. Svrcina-N. Budkov Kjaer or O. Virtanen

R. Zarazua or F. Urgesi-Veronika Erjavec

T. Townsend or R. Sramkova-Victoria Jimenez Kasintseva

Come seguire il torneo in TV e streaming

La copertura televisiva è ampia e distribuita su più piattaforme:

Sky Sport trasmette integralmente i match principali

trasmette integralmente i match principali SuperTennis offre in chiaro tutte le partite del tabellone femminile

offre in chiaro tutte le partite del tabellone femminile TV8 propone quotidianamente un match del tabellone maschile

propone quotidianamente un match del tabellone maschile Streaming disponibile su Sky Go, NOW, Tennis TV, SuperTennix e piattaforme collegate

Con il via ufficiale del torneo, Roma torna capitale del tennis mondiale: una settimana che promette spettacolo, con i big pronti a entrare in scena e il pubblico del Foro Italico chiamato ancora una volta a fare da cornice a uno