Arsenal in finale di Champions: Saka stende l’Atletico, Gunners a Budapest

L’Arsenal dopo vent’anni , conquista la finale di UEFA Champions League 2025-26 al termine di una semifinale intensa e combattuta. All’Emirates basta l’1-0 contro l’Atlético Madrid, dopo l’1-1 dell’andata, per spalancare ai londinesi le porte dell’ultimo atto, in programma il 30 maggio a Budapest.

Decide il match Bukayo Saka, che al 45’ sfrutta una respinta di Oblak sul tentativo di Trossard e firma il tap-in vincente. Un gol pesantissimo, arrivato proprio allo scadere del primo tempo, che rompe l’equilibrio di una gara fino a quel momento giocata sul filo della tensione.

La squadra di Mikel Arteta parte con personalità, gestendo il possesso e cercando soluzioni dalla distanza con Rice, ma senza trovare il guizzo decisivo. Dall’altra parte, l’Atletico prova a colpire con le ripartenze, affidandosi alla velocità e all’esperienza dei suoi uomini migliori.

Nella ripresa il copione cambia: le squadre si allungano e le occasioni si moltiplicano. L’Arsenal sfiora il raddoppio con Viktor Gyökeres, che spreca una grande chance davanti alla porta, mentre i Colchoneros rispondono nel finale con Alexander Sørloth, impreciso nell’occasione più nitida per il pareggio.

La formazione di Diego Simeone resta in partita fino all’ultimo, ma non trova il colpo che avrebbe rimesso tutto in discussione. L’Arsenal resiste, soffre e alla fine esulta: è finale.

Ora i Gunners attendono la vincente tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Un ultimo passo separa Arteta e i suoi dal sogno europeo.

TABELLINO ARSENAL-ATLETICO MADRID

ARSENAL-ATLETICO MADRID 1-0

Marcatori: 44′ Saka

ARSENAL (4-3-3): Raya 6.5; White 6, Saliba 6.5, Gabriel 6, Calafiori 6 (58′ Hincapie 6); Eze 6 (58′ Odegaard 6.5), Lewis-Kelly 6 (74′ Zubimendi 6), Rice 7; Saka 7 (58′ Madueke 5.5), Gyokeres 5, Trossard 7 (83′ Martinelli sv). All. Arteta.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak 6; Pubill 6, Le Normand 6 (57′ Sorloth 5), Hancko 6.5, 6 Ruggeri 6; G. Simeone 6 (57′ Cardoso 6), Llorente 6.5, Koke 6, Lookman 5.5 (57′ Molina 5.5); Griezmann 6.5 (66′ Baena 6), Alvarez 6 (66′ T. Almada 6). All. D. Simeone.

Marcatori: 44′ Saka

Arbitro: Siebert (GER)

Ammoniti: Pubill (AM), Koke (A), Calafiori (A, non dal campo)