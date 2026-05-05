Gran Galà del Calcio. Massimo Proietti si aggiudica il premio speciale Adicosp Sport e Cultura

GRAN GALÀ DEL CALCIO || MASSIMO PROIETTO SI AGGIUDICA IL PREMIO SPECIALE ADICOSP SPORT E CULTURA CON IL SUO LIBRO “CHI VIVE D’AMORE. IL CANNONIERE” SCRITTO INSIEME AD ANTONIO BARRACATO

“CHI VIVE D’AMORE. IL CANNONIERE” DI MASSIMO PROIETTO E ANTONIO BARRACATO SI AGGIUDICA IL PREMIO SPECIALE ADICOSP – SPORT E CULTURA AL GRAN GALÀ DEL CALCIO

Comunicato stampa

Roma, 5 maggio 2026 – Il romanzo Chi vive d’amore. Il Cannoniere firmato da Massimo Proietto e Antonio Barracato ha ricevuto il Premio Speciale ADICOSP – Sport e Cultura in occasione del Gran Galà del Calcio, uno dei principali appuntamenti dedicati al mondo del calcio e ai suoi protagonisti.

Si tratta di un riconoscimento importante, che va oltre il libro in sé e tocca quello che la storia riesce a lasciare. Nelle pagine del romanzo, il calcio non è solo competizione, ma diventa un modo per crescere, affrontare le difficoltà e trovare una strada, anche quando tutto sembra complicato.

Il libro pubblicato da Edizioni Minerva racconta la storia intensa di un giovane calciatore alle prese con le difficoltà della vita e con la forza dei propri sogni. È una narrazione che parla di amicizia, cadute e ripartenze e che riesce a coinvolgere anche chi il calcio lo vive da lontano.

“Questo premio rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio, perché riconosce non solo il valore letterario dell’opera, ma soprattutto il suo messaggio. Chi vive d’amore. Il Cannoniere dimostra come il calcio possa essere molto più di uno sport: può diventare linguaggio universale, occasione di riscatto e strumento di crescita personale e collettiva. Siamo felici che questo libro abbia saputo parlare al cuore di lettori e addetti ai lavori, contribuendo a diffondere una cultura sportiva fondata su valori autentici” – dichiara Roberto Mugavero, Editore di Minerva.