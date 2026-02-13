iL 25 febbraio ore 11,30 a Milano inaugura la biblioteca dello Sport dedicata a Gianni Mura

QUATTRO GIORNI DI APPUNTAMENTI PER PROMUOVERE LO SPORT COME LINGUAGGIO SOCIALE E CULTURALE

Tra gli ospiti: Giuseppe Sala, Tommaso Sacchi, Raffaele Cattaneo, Silvia Parente, Carlotta Moratti, Bruno Cerella, Giuseppe Pastore, Serse Cosmi, Gianfelice Facchetti e molti altri

Milano, 11 febbraio 2026 – Quattro giorni di incontri, racconti, spettacoli e riflessioni accompagneranno Milano nell’inaugurazione della Biblioteca dello Sport Gianni Mura, la prima in città dedicata allo sport come linguaggio culturale e sociale; un ponte ideale tra le Olimpiadi che si saranno appena concluse e i Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026.

Dal 25 al 28 febbraio 2026, il nuovo spazio in via Confalonieri 3, nel pieno del quartiere Isola, accoglierà un fitto calendario di eventi – trasmessi anche in diretta streaming da ShareRadio – che anticipa la vocazione della Biblioteca: uno spazio vivo e aperto dove lo sport diventa racconto, memoria e strumento di cittadinanza. Un progetto ideato e promosso da Altropallone, l’associazione che da quasi trent’anni, anche attraverso l’omonimo Premio, si impegna per promuovere lo sport e il gioco come strumento di inclusione e crescita sociale, lotta al razzismo e alle discriminazioni; la Biblioteca è anche un modo per ricordare Gianni Mura, indimenticabile narratore di sport e umanità varia e storico presidente del Premio L’Altropallone. “La Biblioteca è un regalo per Milano” racconta Paolo Maggioni, giornalista Rai e ideatore del progetto “uno spazio aperto dove studiare, giocare, incontrarsi, dibattere su sport, cultura e società. Un modo vivo per ricordare Gianni Mura e la sua idea di mondo”. I primi volumi della Biblioteca, che entrerà a far parte del sistema bibliotecario milanese, sono stati donati da autori e cittadini; una raccolta che proseguirà nel tempo e a cui tutti possono partecipare. La Biblioteca aprirà ogni Martedi e Giovedi (dalle 14 alle 18) e ogni Sabato dalle 9 alle 13.

Il percorso si aprirà mercoledì 25 febbraio alle ore 11.30 con la cerimonia di inaugurazione ufficiale della Biblioteca dello Sport Gianni Mura. Alla cerimonia prenderanno parte il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, l’Assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, il Sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo, la consigliera di amministrazione di Fondazione di Comunità Milano Carlotta Moratti. Interverranno inoltre esponenti del Municipio 9, Bruno Cerella per Slums Dunk, Emanuela Audisio, Gianfelice Facchetti e altri amici di Gianni Mura, insieme a una presenza del Salone del Libro di Torino nelle figure di Federico Vergari e Giovanna Solimando. La cerimonia sarà accompagnata dalla musica di Luciano Macchia e Raffaele Kohler.

Il programma proseguirà giovedì 26 febbraio con una serata interamente dedicata al ruolo dello sport come strumento di diritti, inclusione e trasformazione sociale. Alle 18 si terrà l’incontro “Football Vs Homophobia”, con la presentazione del libro “Sport e omofobia” di Carlo Scovino e alla presenza di realtà del calcio milanese impegnate contro l’omofobia, tra cui tra cui Davide Bombini, presidente Polisportiva Open Milano ASD. L’incontro, coordinato da Gian Marco Duina di Altropallone e Marco D’Aloi di Amnesty International Italia, si inserisce nella campagna internazionale “Football Vs Homophobia” ed è realizzato con il contributo di FARE Network.

Alle ore 19 lo sguardo si sposterà sull’eredità dei grandi eventi sportivi con “Legacy Olimpica e Paralimpiadi” condotto da Claudio Arrigoni e dedicato alle Olimpiadi appena concluse e alle Paralimpiadi in avvio. Tra gli ospiti è confermata la presenza di Silvia Parente, Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Collare d’Oro al merito sportivo, sciatrice non vedente e medaglia d’oro nello slalom gigante a Torino 2006, insieme a Aldo Torti, presidente di HSA – Handicapped Scuba Association. La serata si concluderà alle ore 20 con “Playground City”, incontro condotto da Giacomo Iacomino sul ruolo del playground e dello sport accessibile nella città di Milano, con la partecipazione di Giorgio Meszley dell’associazione The DAB Game e un rappresentante di Slums Dunk.

Venerdì 27 febbraio sarà una giornata dedicata al racconto del calcio e della città. Alle ore 18 Paolo Maggioni dialogherà con Carlo Pizzigoni nell’incontro “Calciamo”, attraversando le sfaccettature del gioco più popolare del mondo. Alle ore 19 la metropoli tornerà protagonista con “Milano città dello sport”, a partire da letture tratte dal libro di Federica Seneghini “Giovinette. Le calciatrici che sfidarono il Duce”, interpretate da Rita Pelusio. Federico Casotti e Sergio Giuntini ripercorreranno un secolo di storia sportiva con la città sullo sfondo.

Il ciclo di eventi si chiuderà sabato 28 febbraio con una giornata in collaborazione con Offside Festival e CalcioCity. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, “Speed Date” offrirà un’occasione di incontro e scoperta reciproca, con decine di presentazioni di libri, autori e discipline sportive. Tra questi, Chievo – Un delitto perfetto, con la presenza di un ospite a sorpresa.Alle ore 17 incontro con Serse Cosmi e Alessandro Riccini Ricci, tra storie di calcio, di vita e aneddoti da bordocampo. La chiusura, alle ore 18, sarà affidata a “La bomba”, il lavoro su Alberto Tomba di Giuseppe Pastore, a conclusione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

La nascita della Biblioteca dello Sport Gianni Mura è resa possibile grazie al contributo e alla collaborazione di Fondazione di Comunità Milano, Regione Lombardia, Salone del Libro di Torino, Comune di Milano, Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Società Italiana di Storia dello Sport, USSI, Ordine dei Giornalisti della Lombardia, Caeb, Bovindo, Emergency, ShareRadio, Radio Popolare ODV, Fondazione Diritti Umani, Centro Aida Formazione e Oratorio di Via Sebenico. Sarà possibile sostenere le attività della Biblioteca con una tessera annuale, che si potrà sottoscrivere in sede, dal costo di 10 euro.