53′ NDOYE! Bologna, una coppa e una promessa in libreria dal 5 novembre

Edizioni Minerva di Leonardo Vicari

QUANDO UN SOLO MINUTO BASTA A CAMBIARE TUTTO: IL RACCONTO DI UNA CITTÀ, DI UNA PARTITA E DI UN ATTESA LUNGA VENTICINQUE ANNI

C’è un istante, nel calcio come nella vita, in cui il tempo smette di scorrere e si fa rivelazione. Per Leonardo Vicari, giornalista e voce storica della radio bolognese, quell’istante arriva al 53′, quando Ndoye segna e Bologna intera trattiene il fiato.

Ma “53′ Ndoye – Bologna, una Coppa e una promessa” (Minerva Edizioni) non è il resoconto di una partita: è la cronaca sentimentale di una città che ha imparato a riconoscersi nei propri sogni, nelle proprie sconfitte e nei propri ritorni.

Attraverso il filo rosso della Coppa Italia, Vicari ripercorre venticinque anni di storia sportiva e personale, dagli anni Novanta all’attualità: allenatori, radio, stadi semivuoti, passioni civili, ferite e rinascite. La “Coppa” diventa metafora di una PERCORSO che resiste all’ironia, al disincanto e al tempo che passa. Un trofeo mai conquistato NÈ TROPPO AMBITO ma DA LUI continuamente inseguito — come le promesse che non si smettono di fare, anche quando sembrano impossibili da mantenere.

L’autore:

Leonardo Vicari è nato a Bologna, dal 1979 ne vive le voci e i colori, le evoluzioni e i mugugni. È giornalista, conduttore di Quasi Gol su Radio Nettuno Bologna Uno e ideatore del progetto @rimasugli che ricerca e raccoglie dal 2011 le scritte apparse su ogni tipo di parete della città.