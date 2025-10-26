In libreria Che storia! La Valanga RosaIl primo volume a raccontare la grande epopea dellosci italiano femminile dagli anni ‘70

Che storia! La Valanga Rosa
di Adriana Riccomagno, Filippo Cosentino
Uscita: 17 ottobre 2025
ISBN: 9791281556072
C’è un’epoca nella quale tutto ha inizio e da piccoli centri alpini si muovono
atlete e tecnici con un immenso talento che insieme realizzano il sogno di
entrare nella storia per diventare leggenda. Tramite interviste ai
protagonisti, resoconti e un’indagine storica, il libro racconta il percorso
che – anche grazie alle battaglie per la parità di genere – a partire dalla
seconda metà degli anni ‘70 ha portato le atlete italiane in vetta allo sci
mondiale, a partire dalle medaglie olimpiche di Claudia Giordani e
Paola Magoni. È il racconto di una storia italiana di successo che ha dato
inizio a un periodo di straordinarie imprese sportive che prosegue
ancora oggi con le vittorie di Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta
Bassino.
Tutto questo ha un nome: Valanga Rosa.
Si tratta del primo libro in assoluto che racconta il fenomeno Valanga
Rosa, con le testimonianze di oltre venti protagonisti tra atlete e tecnici,
comprese le medagliate olimpiche degli anni ‘70 e ‘80 Claudia Giordani e
Paola Magoni e le campionesse della Storia più recente: Deborah
Compagnoni, Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino.
Il volume è impreziosito dalla prefazione di Matteo Contessa, consigliere
nazionale dell’Unione Stampa Sportiva Italiana (Ussi).
Basato sulle interviste a: Claudia Giordani, Hermann Aigner, Claudio
Detassis, Franco Vidi, Stefano Dalmasso, Giovanni Collodet (“Cocco”),
Chicco Cotelli, Daniele Cimini, Vanda Bieler, Wilma Gatta, Piera Macchi,
Daniela Zini, Carlo Fiandrino, Ninna Quario, Paola Magoni, Roberta (“Beba”)
Schranz, Deborah Compagnoni, Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta
Bassino.
Gli autori
Adriana Riccomagno è una giornalista professionista e saggista. Ha
conseguito il Master di Giornalismo “G. Bocca” all’Università degli Studi di
Torino cum laude ed è tra i docenti del Master di Comunicazione della
Scienza dell’Ateneo torinese. Ha ricevuto premi e menzioni in ambito
nazionale e internazionale, tra cui il Journalism Research Grant della Berlin
Science Week. Ha preso parte come ospite e moderatrice a numerose
rassegne, eventi culturali e congressi, tra cui Salone Internazionale del Libro
di Torino, Biennale Tecnologia, Musica Scienza, World Forum Women in
Science. Per Cose Note Edizioni ha pubblicato “Oddio, l’estate!” nel 2024.
Filippo Cosentino è un chitarrista, compositore e imprenditore culturale.
Editore di Cose Note Edizioni.
Cose Note Edizioni
La produzione della casa editrice è organizzata in varie collane: saggistica,
bambini e ragazzi, natura, narrativa, poesia, manualistica musicale e spartiti.
I nostri autori: Walter Pistarini, Alessio Pamovio, Filippo Cosentino e
Federico Garau, Elisa Carletto, Adriana Riccomagno, Roberto Saporito,
Laura Mancini, Patrizio Balzarini, Marco D’Andrea.
Dal 2024 CNE è distribuita in tutte le librerie d’Italia e online da
Messaggerie Libri e Emme Promozione.