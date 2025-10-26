In libreria Che storia! La Valanga RosaIl primo volume a raccontare la grande epopea dellosci italiano femminile dagli anni ‘70



Che storia! La Valanga Rosa

di Adriana Riccomagno, Filippo Cosentino

Uscita: 17 ottobre 2025

ISBN: 9791281556072

C’è un’epoca nella quale tutto ha inizio e da piccoli centri alpini si muovono

atlete e tecnici con un immenso talento che insieme realizzano il sogno di

entrare nella storia per diventare leggenda. Tramite interviste ai

protagonisti, resoconti e un’indagine storica, il libro racconta il percorso

che – anche grazie alle battaglie per la parità di genere – a partire dalla

seconda metà degli anni ‘70 ha portato le atlete italiane in vetta allo sci

mondiale, a partire dalle medaglie olimpiche di Claudia Giordani e

Paola Magoni. È il racconto di una storia italiana di successo che ha dato

inizio a un periodo di straordinarie imprese sportive che prosegue

ancora oggi con le vittorie di Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta

Bassino.

Tutto questo ha un nome: Valanga Rosa.





Si tratta del primo libro in assoluto che racconta il fenomeno Valanga

Rosa, con le testimonianze di oltre venti protagonisti tra atlete e tecnici,

comprese le medagliate olimpiche degli anni ‘70 e ‘80 Claudia Giordani e

Paola Magoni e le campionesse della Storia più recente: Deborah

Compagnoni, Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino.

Il volume è impreziosito dalla prefazione di Matteo Contessa, consigliere

nazionale dell’Unione Stampa Sportiva Italiana (Ussi).

Basato sulle interviste a: Claudia Giordani, Hermann Aigner, Claudio

Detassis, Franco Vidi, Stefano Dalmasso, Giovanni Collodet (“Cocco”),

Chicco Cotelli, Daniele Cimini, Vanda Bieler, Wilma Gatta, Piera Macchi,

Daniela Zini, Carlo Fiandrino, Ninna Quario, Paola Magoni, Roberta (“Beba”)

Schranz, Deborah Compagnoni, Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta

Bassino.

Gli autori

Adriana Riccomagno è una giornalista professionista e saggista. Ha

conseguito il Master di Giornalismo “G. Bocca” all’Università degli Studi di

Torino cum laude ed è tra i docenti del Master di Comunicazione della

Scienza dell’Ateneo torinese. Ha ricevuto premi e menzioni in ambito

nazionale e internazionale, tra cui il Journalism Research Grant della Berlin

Science Week. Ha preso parte come ospite e moderatrice a numerose

rassegne, eventi culturali e congressi, tra cui Salone Internazionale del Libro

di Torino, Biennale Tecnologia, Musica Scienza, World Forum Women in

Science. Per Cose Note Edizioni ha pubblicato “Oddio, l’estate!” nel 2024.

Filippo Cosentino è un chitarrista, compositore e imprenditore culturale.

Editore di Cose Note Edizioni.

Cose Note Edizioni



La produzione della casa editrice è organizzata in varie collane: saggistica,

bambini e ragazzi, natura, narrativa, poesia, manualistica musicale e spartiti.

I nostri autori: Walter Pistarini, Alessio Pamovio, Filippo Cosentino e

Federico Garau, Elisa Carletto, Adriana Riccomagno, Roberto Saporito,

Laura Mancini, Patrizio Balzarini, Marco D’Andrea.

Dal 2024 CNE è distribuita in tutte le librerie d’Italia e online da

Messaggerie Libri e Emme Promozione.