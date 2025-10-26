Moto-3 Gp Malesia Sepang: grave incidente al pilota Rueda. Partenza rinviata

Momenti di paura a Sepang nella gara di Moto3, il cui inizio è stato ritardato di quasi due ore dopo un grave incidente avvenuto durante il giro di formazione tra Josè Antonio Rueda e Noah Dettwiler. La moto dello spagnolo ha tamponato quella dell’elvetico, che procedeva lentamente, e i due piloti sono finiti a terra. I soccorsi sono intervenuti immediatamente e i due piloti, coscienti, sono stati trasportati in elicottero all’ospedale di Kuala Lumpur.)

Stando alle ricostruzioni, l’impatto è avvenuto a basse velocità. In particolare Dettwiler procedeva a velocità ridotta in traiettoria, forse per un problema tecnico, quando improvvisamente Rueda, che avanzava più velocemente, lo ha colpito in maniera violenta. L’impatto ha provocato la caduta dei piloti, che sono rimasti a terra per diversi minuti. I commissari hanno interrotto la gara e i soccorsi hanno immobilizzato i due.

La gara, dal percorso ridotto a dieci giri, è ripresa con circa due ore di ritardo. A tagliare il traguardo è stato il giapponese Tayo Furusato, davanti agli spagnoli Ángel Piqueras – secondo nella classifica mondiale alle spalle di Rueda, fresco campione di categoria – e Adrián Fernández. Il migliore degli italiani è stato Luca Lunetta, classificatosi undicesimo.