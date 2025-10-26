Sfondo scuro Sfondo chiaro
MotoGP Gp Sepang Gara – Alex Marquez vince il Gran Premio della Malesia

Ottobre 26, 2025
scritto daRedazione

Bagnia si ritira. Sul podio Pedro Acosta e Joan Mir

Al ia Alex Marquez i Racing, èp scattato dalla seconda casella, ha preso il comando della gara nel corso del secondo giro, non lasciandolo più sino alla bandiera a scacchi. Per il #73 secondo successo stagionale dopo quello di Barcellona, terzo successo in Top Class, 15esimo in carriera.

Sul secondo gradino del podio è salito Pedro Acosta, già al podio nella Sprint Race dopo la squalifica di Adelguer. Pecco Bagnaia, il vincitore della Sprint Race si è dovuto ritirare a tre giri dal termine per un problema alla sua gomma posteriore.

Il terzo gradino del podio è andato quindi a Joan Mir, che porta la Honda nelle primissime posizioni. In quarta posiizioine , l’italiano Franco Morbidelli seguito dal francese Fabio Quartararo.-

Caduti senza conseguenze il tester KTM Pol Espargarò (che sostituisce l’infortunato Maverick Vinales, ndr) e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini Racing).

MotoGp Gara Sepang – Malesia – I tempi

PosNumPilotaMotoTeamTempoGap
173Alex MarquezBk8 Gresini Racing Motogp40:09.249
237Pedro AcostaRed Bull Ktm Factory Racing+2.676
336Joan MirHonda Hrc Castrol+8.048
421Franco MorbidelliPertamina Enduro Vr46 Racing Team+8.580
520Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha Motogp Team+11.556
649Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro Vr46 Racing Team+13.060
723Enea BastianiniRed Bull Ktm Tech3+15.299
810Luca MariniHonda Hrc Castrol+18.738
933Brad BinderRed Bull Ktm Factory Racing+18.932
1079Ai OguraTrackhouse Motogp Team+19.256
1172Marco BezzecchiAprilia Racing+19.824
125Johann ZarcoCastrol Honda Lcr+22.234
1342Alex RinsMonster Energy Yamaha Motogp Team+23.509
1443Jack MillerPrima Pramac Yamaha Motogp+25.201
1535Somkiat ChantraIdemitsu Honda Lcr+34.110
1632Lorenzo SavadoriAprilia Racing+36.115
1751Michele PirroDucati Lenovo Team+43.914
187Adrian FernandezYamaha Factory Racing Team+47.060
1988Miguel OliveiraPrima Pramac Yamaha Motogp+77.942

Classifica piloti

1Marc Marquez545
2Alex Marquez413
3Marco Bezzecchi291
4Francesco Bagnaia286
5Pedro Acosta260
6Franco Morbidelli227
7Fabio Di Giannantonio226
8Fermin Aldeguer189
9Fabio Quartararo182
10Raul Fernandez146

Classifica Team

Ducati Lenovo Team568
2BK8 Gresini Racing MotoGP414
3Red Bull KTM Factory Racing311
4Pertamina Enduro VR46 Racing Team307
5Aprilia Racing240
6Monster Energy Yamaha MotoGP Team189
7Trackhouse MotoGP Team188
8Honda HRC Castrol183
9Red Bull KTM Tech3161
10CASTROL Honda LCR108
Ottobre 26, 2025
scritto daRedazione
