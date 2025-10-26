MotoGP Gp Sepang Gara – Alex Marquez vince il Gran Premio della Malesia

Bagnia si ritira. Sul podio Pedro Acosta e Joan Mir
Al ia Alex Marquez i Racing, èp scattato dalla seconda casella, ha preso il comando della gara nel corso del secondo giro, non lasciandolo più sino alla bandiera a scacchi. Per il #73 secondo successo stagionale dopo quello di Barcellona, terzo successo in Top Class, 15esimo in carriera.
Sul secondo gradino del podio è salito Pedro Acosta, già al podio nella Sprint Race dopo la squalifica di Adelguer. Pecco Bagnaia, il vincitore della Sprint Race si è dovuto ritirare a tre giri dal termine per un problema alla sua gomma posteriore.
Il terzo gradino del podio è andato quindi a Joan Mir, che porta la Honda nelle primissime posizioni. In quarta posiizioine , l’italiano Franco Morbidelli seguito dal francese Fabio Quartararo.-
Caduti senza conseguenze il tester KTM Pol Espargarò (che sostituisce l’infortunato Maverick Vinales, ndr) e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini Racing).
MotoGp Gara Sepang – Malesia – I tempi
Classifica piloti
|1
|Marc Marquez
|545
|2
|Alex Marquez
|413
|3
|Marco Bezzecchi
|291
|4
|Francesco Bagnaia
|286
|5
|Pedro Acosta
|260
|6
|Franco Morbidelli
|227
|7
|Fabio Di Giannantonio
|226
|8
|Fermin Aldeguer
|189
|9
|Fabio Quartararo
|182
|10
|Raul Fernandez
|146
Classifica Team
|Ducati Lenovo Team
|568
|2
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|414
|3
|Red Bull KTM Factory Racing
|311
|4
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|307
|5
|Aprilia Racing
|240
|6
|Monster Energy Yamaha MotoGP Team
|189
|7
|Trackhouse MotoGP Team
|188
|8
|Honda HRC Castrol
|183
|9
|Red Bull KTM Tech3
|161
|10
|CASTROL Honda LCR
|108