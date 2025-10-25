Serie A: Cremonese-Atalanta 1-1 . Brescianini risponde a Vardy

(Serena Albino) – Cremonese – ‘Atalanta, finisce 1-1. A segno pprima rete in grigiorosso Jamie Vardy (78′),. La Dea pareggia con Brescianini all’84.

LA PARTITA

Ancora un pareggio per l’Atalanta – il quarto in tutte le competizioni nella gestione Juric-. Allo Zini contro la Cremonese arriva un 1-1 in rimonta. La Cremonese inizia bene il match con un , gioco fluido e continuo l in modo particolare unggo le due fasce. L’Atalanta impacciata rischia di cadere con Barbieri che impegna due volte Carnesecchi. Nel finale del primo tempo , la prima occasione per la Dea , con Silvestri decisivo su Krstovic. Poi si fa vedere Lookman, chiuso da Terracciano . Nella ripresa Nicola inserisce Sarmiento, il nuovo entrato protagonista nella rete annullata a Vardy . Juric dalla panchina inserisce Samardzic e Scamacca . Comincia a carburare sia Lookman che tutta la Dea Nicola risponde con Folino alposto di Pajero , spostando Terracciano a centrocampo, la mossa da i suoi frutti , infatti al (78′) i grigiorossi passano in vnataggio: Zerbin, calcia di potenza Carnesecchi devia e Vardy trova il tap-in vincente. Il vantaggio della Cremonese dura poco : dopo un’azione insistita Brescianini, appena inserito da Juric, pareggia all’84’. Gran tiro dalla distanza del centrocampista, che evita così il ko all’Atalanta. Finisce 1-1 allo Zini e le squadre restano a contatto: Dea a quota 12, Cremonese a quota 11. Juric resta imbattuto, mancando però la vittoria che manca da oltre 1 mese







IL TABELLINO

CREMONESE (3-5-2) – Silvestri ; Terracciano , Baschirotto , Faye (16′ st Bianchetti ); Barbieri , Floriani Mussolini , Payero (28′ st Folino ), Vandeputte , Zerbin (40′ st Vazquez ); Vardy , Sanabria (1′ st Sarmiento ). A disposizione: Audero, Nava, Johnsen, Vazquez, Ceccherini, Lordkipanidze, Bonazzoli. All. Nicola

ATALANTA (3-4-2-1) – Carnesecchi ; Djimsiti , Hien , de Roon (36′ st Sulemana sv); Bellanova , Ederson , Pasalic (36′ st Brescianini ), Zalewski ; De Ketelaere (12′ st Samardzic ), Lookman ; Krstovic (12′ st Scamacca ). A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Musah, Obric, Bernasconi, Ahanor, Maldini, Zappacosta. All. Juric.

Arbitro: Arena.

Marcatori: 33′ st Vardy (C), 39′ st Brescianini (A).

Ammoniti: Floriani Mussolini (C), Vardy (C), Scamacca (A), Vazquez (C).