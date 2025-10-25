Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
MotoGp Gp Malesia -Sepang: pole di Bagnaia Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Serie C - Ternana dai due volti, Con l'Arezzo finisce 1 a 1
Serie A: Cremonese-Atalanta 1-1 . Brescianini risponde a Vardy
Atalanta , Juric:" Lookman , a breve si sbòloccherà"

Serie A: Cremonese-Atalanta 1-1 . Brescianini risponde a Vardy

Ottobre 25, 2025
scritto daSerena Albino

(Serena Albino) – Cremonese – ‘Atalanta, finisce 1-1. A segno pprima rete in grigiorosso Jamie Vardy (78′),. La Dea pareggia con Brescianini all’84.

LA PARTITA
Ancora un pareggio per l’Atalanta – il quarto in tutte le competizioni nella gestione Juric-. Allo Zini contro la Cremonese arriva un 1-1 in rimonta. La Cremonese inizia bene il match con un , gioco fluido e continuo l in modo particolare unggo le due fasce. L’Atalanta impacciata rischia di cadere con Barbieri che impegna due volte Carnesecchi. Nel finale del primo tempo , la prima occasione per la Dea , con Silvestri decisivo su Krstovic. Poi si fa vedere Lookman, chiuso da Terracciano . Nella ripresa Nicola inserisce Sarmiento, il nuovo entrato protagonista nella rete annullata a Vardy . Juric dalla panchina inserisce Samardzic e Scamacca . Comincia a carburare sia Lookman che tutta la Dea Nicola risponde con Folino alposto di Pajero , spostando Terracciano a centrocampo, la mossa da i suoi frutti , infatti al (78′) i grigiorossi passano in vnataggio: Zerbin, calcia di potenza Carnesecchi devia e Vardy trova il tap-in vincente. Il vantaggio della Cremonese dura poco : dopo un’azione insistita Brescianini, appena inserito da Juric, pareggia all’84’. Gran tiro dalla distanza del centrocampista, che evita così il ko all’Atalanta. Finisce 1-1 allo Zini e le squadre restano a contatto: Dea a quota 12, Cremonese a quota 11. Juric resta imbattuto, mancando però la vittoria che manca da oltre 1 mese



IL TABELLINO
CREMONESE (3-5-2) – Silvestri ; Terracciano , Baschirotto , Faye (16′ st Bianchetti ); Barbieri , Floriani Mussolini , Payero (28′ st Folino ), Vandeputte , Zerbin (40′ st Vazquez ); Vardy , Sanabria (1′ st Sarmiento ). A disposizione: Audero, Nava, Johnsen, Vazquez, Ceccherini, Lordkipanidze, Bonazzoli. All. Nicola

ATALANTA (3-4-2-1) – Carnesecchi ; Djimsiti , Hien , de Roon (36′ st Sulemana sv); Bellanova , Ederson , Pasalic (36′ st Brescianini ), Zalewski ; De Ketelaere (12′ st Samardzic ), Lookman ; Krstovic (12′ st Scamacca ). A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Musah, Obric, Bernasconi, Ahanor, Maldini, Zappacosta. All. Juric.
Arbitro: Arena.
Marcatori: 33′ st Vardy (C), 39′ st Brescianini (A).
Ammoniti: Floriani Mussolini (C), Vardy (C), Scamacca (A), Vazquez (C).

Ottobre 25, 2025
scritto daSerena Albino
Articolo precedente

Serie C - Ternana dai due volti, Con l'Arezzo finisce 1 a 1

Ottobre 25, 2025
Articolo successivo

Atalanta , Juric:" Lookman , a breve si sbòloccherà"

Ottobre 25, 2025

Recommended for You

Napoli, Conte :” Marotta? Meglio se a parlare sono gli allenatori”

Napoli , Di Lorenzo:” siamo contenti di essere ripartiti”

Lazio, Sarri:” contro la Juve servirà una prestazione importante”

Roma , Gasperini:”dobbiamo dare una svolta positiva”