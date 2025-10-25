Napoli, si teme per l’infoortunio di De Bruney

Kevin De Bruney ha messo a segno il calcio di rigore contestatissimo dall’Inter , per fallo di Mikhitarian portandi i partenopei in vantaggio ‘1-0, poi subito dopo una fitta alla coscia destra, il belga costretto ad uscire dal terreno di gioco.
C’è grande preoccupazionie del club in sulla diosgnosi che potrebbe ricordare un precedente Se la diagnosi sarà confermata, c’è purtroppo un precedente ca: nel 2023/24, per il medesimo infortunio, De Bruyne rimase fuori 128 giorni saltando la bellezza di 30 partite.
Dalle prime notizie dall’infermeria azzurra parla di problema ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore verrà valutato nelle prossime ore.