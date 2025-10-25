Serie A: Napoli – Inter 3-1 . I campioni d’Italia risorgono al Maradona

()Segio Chiaretti) – Il big-matc del Maradona tra Napoli e Inter finisce con la vittoria del Napoli 3-1 sull’Inter . Azzurri in testa alla clasifica.

Nel momento di grande difficoltà per le numerose assenze e dopo la spesante sconfitta in Champions contro il PSV , trascinati dai 50mila del Maradona , il Napoli batte l’Inter 3-1 e si riprende la testa in classifica.

Inizio del match con le due squadre che non affondano ma, si studiano. Poche emozioni fino a quando Spinazzola perde un contrasto con Barella , la palla schizza sui piedi di Lautaro , solo davanti a Milinkovic-Savic , l’estremo difensore azzurro si oppone con il corpo alla conlusione dell’agentino. La svolta del match al 31′: percussione in area di Di Lorenzo Miikhiutarian lo tocca , il capitano azzurro cade in area , Mariani lascia giocare , poi interrompe il gioco e su segnlalazione dell’assistente di linea concede il cacoio di rigore. Dopo le lunghe proteste nerazzurre , dal dischetto De Bruney realizza il vantaggio. Sfortunato il belga dopo aver calciato il penalty chesi tocca la coscia destra , costretto ad uscire per uno stiramento, al suo posto entra Oliveira , Conte riforma la,linea difensiva facendo arretrare Di Lorenzo. L’Inter colpita reagisce e sfiora il pari in tre occasioni: traversa di Bastoni con un colpo di testa da calcio d’angolo; paolo di Dumfries ancora di testa , infine Lautaro con un colpo da biliardo sfiora il montante alla destra di Milinkovic-Savic. Dopo 6 minuti di recupero si va al riposo con il Napoli in vantaggio 1-0.

Nella ripresa l’Inter riparte comne alla fine del primo tempo ,ma McTominay in contropiede trova il raddoppio al (54′): l lancio di Spinazzola è perfetto he mette lo scozzese in condizione di calciare di potenza angolando la traiettoria. L’Inter non demorde e accorcia le distanze su calcio di rigore al (59)’) concesso da Marian su intervento del Var , per untocco di braccio di Buongiorno , Ghalanoglu trasforma. . L’Inter non tira i remi in barca , ma viene punita da Zambo Anguissa al (67′) bravo a controllare la palla evitare Acerbi e di sinsitro fulmina Sommer. Poco dopo l’ora di gioco si scatena un autentico parapiglia e volano parole grosse tra Conte e Lautaro. Poi Anguissa riesce a controllare la palla si inserisce tra le maglie della difesa nerazzurra calcia di sinistro e cala il tris che chiude il match (67′). Dopo altri 6 minuti di recupero il triplice fischio. Si ferma, così, a 7 la striscia di vittorie di Chivu. Napoli in testa in classifica.

IL TABELLINO

NAPOLI-INTER 3-1

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno (45′ st Beukema), Juan Jesus, Spinazzola (45′ st Gutierrez); Gilmour; Politano (37′ st Elmas), Anguissa, De Bruyne (36′ Olivera), McTominay; Neres (36′ st Lang). A disp.: Ferrante, Spinelli, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino. All.: Conte

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries (28′ st Luis Henrique), Barella (28′ st Frattesi), Calhanoglu (28′ st Sucic), Mkhitaryan (32′ Zielinski), Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny (17′ st Esposito). A disp.: J. Martinez, Calligaris, De Vrij, Diouf, Bisseck, Carlos Augusto. All.: Chivu

Arbitro: Mariani

Marcatori: 33′ rig. De Bruyne (N), 9′ st McTominay (N), 14′ st rig. Calhanoglu (I), 22′ st Anguissa (N)

Ammoniti: Di Lorenzo (N), Gilmour (N), Bastoni (I)

Note: Al 17′ st ammonito Conte (N)