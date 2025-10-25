Udinese-Lecce 3-2. Prima vittoria casalinga dei friulani





Si sblocca in casa l’Udinese, dopo quasi otto mesi: è Il 3-2 sul Lecce, permette all’Udinese di ritrovare il successo casalingo dopo qusi 240 giorn

Inziio match con ritmo blando , mentre il pubblico presnete al Bluenergy Stadium, spinge la squadra friulana. Al 16′ Arthur Atta serve sull piatto d’argento dl’assist del vantaggio: gran rasoterra di Karlström ed è 1-0. Sul’onda dell’entusiamo l’Udinese sfiora il raddoppio con una cocnlusione di Zaniolo la traversa dice di no al giocatore bianconero , poi chance per Keinan Davis. Il Lecce si sveglia alza il baricentro ma, è pountito dal raddoppio di Davis, che incorna sul cross di Atta. Nella ripresa Di Francesco cambia modulo e passa a un 4-2-3-1 iprettamente offensivo il cambio del tecnico salentino : entrano N’Dri e Banda, e soprattutto. Il Lecce spinge e accorcia al 58′, con la punizione di Berisha: Il portiere dell’Udnese Okoye rischia di capitolare nuovamente al 71′ con un’uscita fiori tempo Goglichidze, salva tutto Bertola sulla linea. Di Francesco le prova tutte inserendo anche Camarda , nuva occasione per i salntini con Pierotti, impreciso di testa. L’Udinese sorniona subisce ma, non rinuncia a veloci contrpiedi , su uno di questi i salentini vengono puniti all’88’ con la terza rete messa a segno da Buska , dopo una veloce azione imbastita da Bayo. contropiede orchestrato da Bayo. Nel finale di N’Dri con un grandissimo tiro dalla distanza (95′). Finisce 3-2 per i friulani. Runjaic sale a quota 12 punti e mette fine all’imbattibilità del Lecce, reduce da tre gare senza ko: salentini fermi a quota 6.

IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2) – Okoye ; Goglichidze , Kabasele , Solet (14′ st Bertola); Zanoli (41′ st Ehizibue ), Ekkelenkamp (31′ st Piotrowski ), Karlström , Atta , Kamara ; Zaniolo (14′ st Bayo ), Davis (1′ st Buksa ). A disposizione: Sava, Padelli, Lovric, Oier Zarraga, Gueye, Palma, Zemura, Miller, Rui Modesto. All. Runjaic.



LECCE (4-3-3) – Falcone; Danilo Veiga , Gaspar , Tiago Gabriel , Gallo ; Helgason (1′ st Banda ), Ramadani , Berisha (31′ st Maleh ); Pierotti (41′ st Alex Sala), Stulic (20′ st Camarda ), Tete Morente (1′ st N’Dri ). A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Kouassi, Coulibaly, Pierret, Kaba. All. Di Francesco.

Arbitro: Feliciani.

Marcatori: 16′ Karlstrom (U), 36′ Davis (U), 13′ st Berisha (L), 43′ st Buksa (U), 50′ st N’Dri (L).

Ammoniti: Stulic (L), Davis (U), Gaspar (L), Buksa (U).