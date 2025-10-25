Serie A: Milan -Pisa 2-2: ‘scherzetto o dolcetto?

Milan-Pisa , anticipo dell’ottava giornata Serie A finisce 2-2. a San Siro . rimane un pò di amaro in bocca ai Rossoneri che sciupoano l’occasione per allungare su Inter e Napoili impegnate domani sera al Maradona per allungare in classifica.

Serata adatta per i I rossoneri chje partono colpiede sull’acceleratore . La fiducia di Allegri riposta in Leao , è subito ripagata dal portoghese al 7′ con un tiro da fuori area (fotocopia di quello contro la Fiorentina) , che finisce alle spalle di Semper . Il Milan è padrone del gioco , Modric orchestra a suo modo in regia. Qualche occasione per il raddoppio arriva , ma il Pisa riesce a salvarsi con qualche leggero affanno.

Nella rirpesa il Pisa pareggia i conti con Cuadrado, che si procura (fallo di mano di De Winter su sua conclusione) e trasforma il rigore dell’1-1.

La reazione dei padroni di casa è immediata, Leao, centra la traversa piena , poi Semper interviene si forte conclusione di Saelemaekers . Il match si trascina sull’1 a 1 e nel finale arriva quello che il MIlan non si aspetta: lancio di Akinsanmiro n profondità Nzola, lasciato colpevolmente in gioco da un distratto Athekame, raccoglie l’invito e solo davanti a Maignan non sbaglia.

In pieno recupero con la spinta della disperazione e per evitare un0altra sconfitta casalinga , Athekame, con una conclusione dalla distanza, fa 2-2 . Ultimo brivido nel lunghissimo recupero alò Al 99′ Saelemaekers calcia di destro , lapalla termina di pochissmo al lato p

IL TABELLINO

Milan-Pisa 2-2

Milan (3-5-1-1): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi (31′ st Athekame); Leao; Gimenez (31′ st Nkunku).

Allenatore: Allegri

Pisa (3-4-1-2): Semper; Canestrelli, Albiol (1′ st Calabresi), Caracciolo; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Bonfanti (1′ st Cuadrado); Tramoni (26′ st Vural); Nzola, Meister (26′ st Moreo).

Allenatore: Gilardino

Arbitro: Zufferli

Marcatori: 7′ Leao (M), 15′ st rig. Cuadrado (P), 41′ st Nzola (P), 45’+3 st Athekame (M)

Ammoniti: Aebischer (P), Athekame (M), Vural (P), Nzola (P)