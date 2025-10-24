Sfondo scuro Sfondo chiaro
Mondiali Ciclismo pista Cile: Italia femminile (inseguimento) medaglia d'oro
Mian -Pisa , le probabili formazioni
Dopo la scorpacciata di calcio europeo , torna il campionato di Serie A . Stasera l’anticipo dell’ottava giornata , a San Siro Milan Vs Pisa.

La squadra di Allegri è reduce dalla vittoria casalinga contro la Fiorentina, 2-1 con la doppietta di un ritrovato Leao,si gode l’aria fine in al primoposto in classifica con 16 punti. Il Pisa invece ha pareggiato 0-0 in casa con l’Hellas Verona nell’ultimo turno ed è attualmente ultima a quota 3.

 

Milan-Pisa, orario e probabili formazioni

La sfida tra Milan e Pisa è in programma oggi, venerdì 24 ottobre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri

Pisa (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Marin, Aebischer, Leris; Moreo, Nzola. All. Gilardino

Milan-Pisa, dove vederla in tv

Milan-Pisa sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma sarà disponibile anche sui canali SkySport. Il match si potrà seguire in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn.

