Serie A – Cremonese-Udinese , le probabili formazioni

Ultmo match della 7a giornata , posticipo tra Cremonese e Udinese , allo stadio Zini , calcio d’inzio ore 20,45,

Le probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Audero; Ceccherini, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Vardy. All. Nicola.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Zaniolo. All. Runjaic.

Cremonese-Udinese, dove vedere la gara in TV

L’incontro tra Cremonese e Udinese è in programma lunedì 20 ottobre 2025 alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta sia su DAZN che su Sky Sport.