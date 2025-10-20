Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A – Cremonese-Udinese , le probabili formazioni
Michal Strnad acquisisce il Viktoria Plzeň

Serie A – Cremonese-Udinese , le probabili formazioni

Ottobre 20, 2025
scritto daRedazione

Ultmo match della 7a giornata , posticipo tra Cremonese e Udinese , allo stadio Zini , calcio d’inzio ore 20,45,

Le probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Audero; Ceccherini, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Vardy. All. Nicola.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Zaniolo. All. Runjaic.

Cremonese-Udinese, dove vedere la gara in TV

L’incontro tra Cremonese e Udinese è in programma lunedì 20 ottobre 2025 alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta sia su DAZN che su Sky Sport.

Ottobre 20, 2025
scritto daRedazione
