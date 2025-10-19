Milan , Allegri:” la squadra ha fatto una buona partita”

Max Allegri e il suo Milan nonostante le emergenze di formazione , batte la Fiorentina e sale in solitaria in testa alla classifica Serie A, davanti al terzetto Intr, Napoli e Roma.

Il tecnico rossonero smorza gli entusiasmi :” Ci godiamo questa vittoria e ci prendiamo i tre punti. Da domani cerchiamo di recuperare energie, lavorando con entusiasmo, ma senza esaltarci troppo per questi risultati perché il cammino è ancora lungo”. ” Abbiamo fatto una buona partita e fino al gol di Gosens non abbiamo concesso nessun tro in porta. Se saremo questi giocheremo lo stesso nel migliore dei modi. Dobbiamo giocare con questo entusiasmo ma senza esaltarci perché il cammino è ancora lungo”.