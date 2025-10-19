Genoa , Viera:” Cornet non sarà l’ultimo a sbagliare”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A finale: Torino – Napoli 1-0
Ottobre 19, 2025
Redazione

“I tifosi si aspettavano che noi vincessimo la partita, hanno fatto la loro parte e noi abbiamo provato dal primo minuto di vincere., i fischi credo perche non ci siamo riusciti” – Alla fine il punto va bene a loro mentre a noi no – ha commentato Patrick Vieira in conferenza stampa – Cornet non sarà l’ultimo a sbagliare il rigore e dobbiamo accettarlo. Non è colpa sua se non abbiamo vinto. Queste difficoltà le dobbiamo gestire sulla squadra e andare avanti”.

