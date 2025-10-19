Inter, Chivu:”sono orgoglioso dei ragazzi”

L’Inter di Cristian Chivu centra la quarta vittoria in campionato e il primo posto in classifica a braccetto al Napoli e alla Roma.”Tutto merito di questi ragazzi, che si sono calati subito nella realtà del campionato – le parole del tecnico nerazzurro a Sky -. Ora lavorano bene , possiamo lottare per tutte le competizioni. Sono davvero orgoglioso di loro, questa partita era un’incognita dopo la sosta, sono felice per come l’hanno interpretata. Qui a Roma non è mai semplice, contro una squadra forte, ben allenata e con questo tifo dell’Olimpico”.