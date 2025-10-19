Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A finale: Torino – Napoli 1-0 , 32′ Simeone Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Roma , Gasperini:" Ci sono sconfitte che ti danno qualcosa a livello di convinzione"
Inter, Chivu:”sono orgoglioso dei ragazzi”

Inter, Chivu:”sono orgoglioso dei ragazzi”

Ottobre 19, 2025
scritto daRedazione

L’Inter di Cristian Chivu centra la quarta vittoria in campionato e il primo posto in classifica a braccetto al Napoli e alla Roma.”Tutto merito di questi ragazzi, che si sono calati subito nella realtà del campionato – le parole del tecnico nerazzurro a Sky -. Ora lavorano bene , possiamo lottare per tutte le competizioni. Sono davvero orgoglioso di loro, questa partita era un’incognita dopo la sosta, sono felice per come l’hanno interpretata. Qui a Roma non è mai semplice, contro una squadra forte, ben allenata e con questo tifo dell’Olimpico”.

Ottobre 19, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Roma , Gasperini:" Ci sono sconfitte che ti danno qualcosa a livello di convinzione"

Ottobre 19, 2025

Recommended for You

Roma , Gasperini:” Ci sono sconfitte che ti danno qualcosa a livello di convinzione”

Inter, Sommer:” secondo tempo abbiamo difficile , ma sono tre punti importanti”

Inter, Barella:” siamo sempre stati forti anche nei momenti difficili”

Torino , Cairo:”Era il momento di tirare fuori tutto, l’abbiamo fatto: ci vuole anche un pizzico di fortuna”

Torino, Baroni:”questo risultato ci aiuterà sicuramente a migliorare”