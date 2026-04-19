Genoa , De Rossi:”Non voglio smettere di emozionarmi per i miei ragazzi”

Il Genoa ha battuto il Pisa 2-1 , e raggiunge la salvcezza a cinque giornate dalla fine del campionato.

“Se vai a fare i calcoli i numeri , potevamo salvarci anche pima di stasera. Questa è una squadra sana di valori con giocatori forti”.Così Daniele De Rossi tecnico del geboa ai microfoni Sky Sport.

“I periodi non capitano , è capiato a Gilardino lo scorso anno , succedono quando le cose non vanno , i gol non si fanno e la maglia si fa anche pesante. I miei giocatori hanno lavorato tanto e vanno tutti d’accordo amche con tutti i dirigenti”

“Non voglio smettere di emozionarmi per i miei ragazzi “.

“Continuiamo a fare punti , c’è salvezza e salvezza , non si finisce il campionato con cinque sconfitte, un occhio a chi ha giocato di meno”.