Fiorentina a Lecce ancora senza Kean

Moise Kean non sarà a disposizione per la trasferta di domani sera della Fiorentina a Lecce. L’attaccante viola non figura infatti tra i 24 convocati diramati da Paolo Vanoli, a causa del perdurare del problema alla tibia che lo sta tenendo fermo da diverse settimane.

Il centravanti della Nazionale aveva già saltato le ultime due gare di Conference League contro il Crystal Palace e la sfida di campionato con la Lazio di lunedì scorso. Il recupero procede lentamente e lo staff medico non ha ancora ritenuto opportuno reintegrarlo in gruppo.

Oltre a Kean, restano indisponibili anche Fabiano Parisi e Niccolò Fortini, entrambi alle prese con infortuni che li tengono lontani dal campo ormai da tempo.

In vista della gara del Via del Mare, arriva però un rientro importante: Dodo torna infatti tra i convocati dopo aver scontato la squalifica che lo aveva escluso dall’impegno di coppa di giovedì. Il laterale brasiliano sarà quindi nuovamente a disposizione per la sfida contro il Lecce.

La Fiorentina si prepara così a un match delicato, dovendo ancora fare i conti con alcune assenze pesanti ma potendo contare sul ritorno di un elemento chiave sulle corsie esterne.